SL Soft представила новую версию модуля электронного наряд-допуска Visitech

Компания SL Soft (ГК Softline) выпустила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech. Основным обновлением стало внедрение высокоточной картографии и инструментов мониторинга за состоянием объектов, что позволит предприятиям проводить операции с наряд-допусками в едином визуальном пространстве. Развитие собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь пользователи системы могут воспользоваться расширенными возможностями в рамках поставки единого коробочного решения. Обновление модуля позволяет создавать единую высокоточную карту предприятия, на которой отображаются текущие работы по созданным нарядам-допускам, разметка функциональных зон и рабочих областей, а также вся необходимая информация по каждой работе. При необходимости поддерживается работа с поэтажными планами объектов и зданий, что особенно полезно для крупных производственных площадок, где работы производятся на территории сложных многоуровневых объектов. В новой версии также упрощены процессы оформления нарядов-допусков благодаря снижению количества ручных операций и автозаполнению полей. Дополнительно предусмотрена возможность легкой интеграции с системами геопозиционирования сотрудников, видеоаналитики и промышленного интернета вещей (IIoT), что позволит обеспечить более высокий уровень безопасности и мониторинга за ходом работ.

Основное назначение модуля «Электронный наряд-допуск» (ЭНД) — оцифровка и упрощение процедуры оформления и согласования нарядов-допусков на работы повышенной опасности. Благодаря переходу на электронный формат, согласование и утверждение наряд-допусков может проводиться с использованием электронной цифровой подписи. Бумажные наряды полностью заменяются на электронные и доступны для отображения на планшетах, что делает систему удобной и мобильной на рабочей площадке.

Использование модуля сокращает количество бумажной работы, упрощает доступ к информации и ускоряет процесс оформления и допуска к работам, минимизируя простои и сопутствующие издержки.

«Обновленная версия модуля "ЭНД" позволяет не только улучшить производственные процессы, но и повысить их прозрачность и безопасность. Интеграция высокоточной картографии и функций по мониторингу объектов на промышленных площадках в систему учета электронных наряд-допусков на работы повышенной опасности — это шаг к созданию единого цифрового пространства предприятия, где все процессы работают слаженно и оперативно» — отметил Дмитрий Чернышев, менеджер продукта Visitech компании SL Soft.