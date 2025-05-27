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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернышев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 SL Soft представила новую версию модуля электронного наряд-допуска Visitech 1
21.10.2022 С помощью дизайна нужно решать проблемы пользователей, а не просто рисовать красивые макеты 1
09.10.2018 Joom будет доставлять товары по России за пять дней 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернышев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Joom - маркетплейс 19 1
Joom Logistics 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2970 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4674 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4975 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2457 1
Coub - видеохостинг 8 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 193 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 1
Английский язык 6739 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5242 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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