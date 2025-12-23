Разделы

Hunt Galen Хант Гален


СОБЫТИЯ


23.12.2025 Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux 2
17.04.2018 MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere 1
06.03.2008 Microsoft представила новую ОС с открытым кодом 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Hunt Galen и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25260 2
MediaTek - Ralink 570 1
Sphere 28 1
Intelligent Devices Business Group 1 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1616 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 194 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12996 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
SIP - Open SIP - OpenSIPS 8 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Microsoft Azure 1463 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 371 1
Microsoft Windows 16357 1
Yu Jerry - Ю Джерри 1 1
Rashid Rich - Рэшид Рич 1 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Ars Technica 435 1
TG Daily 98 1
Microsoft Research 141 1
