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Стартап CopyMonkey выпустил русскоязычного AI-копирайтера для бизнес задач, способного заменить ручной копирайтинг

Новый сервис создает тексты для социальных сетей, веб-сайта, SEO-статей, описания видео для Youtube, описания товаров и др. Об этом CNews сообщили представители CopyMonkey.

CopyMonkey — стартап, специализирующейся на ИИ-копирайтинге. До этого сервис работал только для E-commerce рынка и генерировал описания товаров на русском и английском языках.

В 2021 г. стартап привлек раунд в общей сложности на $285 тыс. от белорусских, российских и нидерландских ангелов. Теперь команда масштабировала модель генерации на новые задачи и стили текста, с помощью которых можно создавать тексты для бизнеса: SEO-статьи, блог посты, тексты для вебсайтов, социальных сетей, описания товаров и тд. Сервис доступен для бесплатного тестирования: каждый день в нем можно создавать до 10 текстов.

Сегодня существует несколько нейромоделей генерации текста. Наиболее известной на международном рынке является модель GPT3 от OpenAI, которую команда CopyMonkey доработала под русскоязычный рынок.

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На данный момент в России из разработок существует «Балабоба» от «Яндекса», который генерирует истории, штуки и народные мудрости, и нейромодель ruGPT3 от Sber AI (теперь Sber Devices) с открытым исходным кодом. Год назад CopyMonkey в коллаборации со «Сбером» выпустили в открытый доступ ИИ-копирайтера для генерации описаний товаров на основе технологии «Сбера» ruGPT3.

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