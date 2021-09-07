Разделы

Интернет E-commerce
|

Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды

Sber AI и стартап CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер – русскоязычный сервис по созданию уникальных описаний товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов, который разработан на основе модели Сбера ruGPT-3, созданной в результате совместной работы команд Sber AI, SberDevices и SberCloud. Специалисты Sber AI дообучили модель на описаниях товаров на маркетплейсах.

«В условиях роста e-commerce онлайн-магазины вынуждены производить всё большее количество различных текстов – описаний товаров, рецензий, ответов на отзывы клиентов и т.д. Эти тексты должны быть качественными, но при этом они довольно стандартные и носят практический характер. Искусственный интеллект позволяет магазинам значительно экономить время, силы и деньги на написании уникальных текстов. Это особенно актуально для крупных компаний с большим ассортиментом. В скором времени Сбер продемонстрирует ещё больше примеров применения модели ruGPT-3 в бизнесе, в том числе для повышения его эффективности и качества взаимодействия с клиентами», - сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

По имеющемуся датасету (набору примеров) генеративная модель «понимает», какой формат текста хочет получить пользователь, и создает новые тексты. Помимо этого, в ближайшем будущем будет возможна кастомизация чат-ботов, написание скриптов для кол-центров и многое другое. В перспективе Sber AI планирует обучать мультимодальные модели для генерации не только текстов с бизнес-фокусом, но и изображений, видео, аудио и других форматов.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику

Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок

«Мегафон» избавился от доли в Aliexpress

Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка

Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще