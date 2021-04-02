Команда VS Robotics и ГК «ПИК- Комфорт» реализуют цифровизацию клиентского сервиса

Команда VS Robotics внедрила робота-оператора в контакт-центр УК «ПИК-Комфорт». Данное решение позволяет обрабатывать любое количество звонков, не увеличивая штат операторов, при этом сохраняя высокие требования к клиентскому сервису. Под брендом VS Robotics компания «Активбизнесуонсалт» (входит в экосистему Сбера) развивает направление по разработке продуктов и решений на базе речевых технологий.

Робот-оператор начал работу в УК «ПИК-Комфорт», представленной в 16 регионах России с общей площадью обслуживаемого жилья более 50 млн м2. Объем недвижимости управляющей компании превышает 11 тысяч многоквартирных домов, что создает серьезную нагрузку на операторов контактного центра. Решение от VS Robotics поможет снизить эту нагрузку за счет автоматизации процесса регулярного информирования абонентов о необходимости произвести платеж или о плановых работах на объектах недвижимости.

Только в рамках первых 3 месяцев работы робот-оператор совершил обзвон более 250 000 клиентов ГК «ПИК-Комфорт. В этот период робот полностью позволил заменить первый и второй исходящие звонки клиентам, при этом действующие сотрудники контакт-центра брали в работу только сложные, требующие их непосредственного участия задачи. Подобное решение позволяет охватить 100% абонентов.

Пилот показал, что робот полностью заменяет первый и второй исходящие звонки клиентам, при этом действующие сотрудники контакт-центра берут в работу только сложные, требующие их непосредственного участия задачи. Подобное решение позволяет охватить 100% абонентов.

«Масштабный проект с одной из крупнейших управляющих компаний направлен на поддержание постоянного информационного пространства, необходимого для благополучия и комфорта жильцов, а также снижение нагрузки на операторов. На сегодняшний день проект уже доказал свою эффективность в сфере ЖКХ», - отмечает генеральный директор «Активбизнесконсалт» Дмитрий Теплицкий.

«Цифровизация всех возможных процессов неизбежна для успешного будущего компании, в том числе и в сфере ЖКХ, - комментирует директор по тендерным процедурам ГК «ПИК-Комфорт» Вадим Севрюков. - Поэтому мы постоянно стремимся внедрять в свою работу самые новые технологичные решения и сотрудничаем только с проверенными и надежными компаниями-партнерами. Это гарантирует нам повышение качества собственного сервиса и предоставляемых населению услуг».

На 2021 год в рамках второго и третьего этапов проекта запланировано масштабирование решения для приема входящих звонков, а также информирования по статусу заявок и для проведения опросов.