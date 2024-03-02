Минцифры РФ Гостех ФКУ Государственные технологии ФКУ Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем
«Гостех» – платформа, на которой можно быстро и эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. Это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, но и вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта.
Александр Фетисов, Заместитель Директора , ФКУ «ГосТех» "Конвейер разработки ГИС на платформе Гостех"конференция CNews "Цифровизация в госсекторе : итоги 2023" 19.09.2023
|02.03.2024
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Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности
овокупная трудоемкость подготовки и реализации подобных атак снижается, а их массовость растет. CNews: На ФГБУ НИИ «Интеграл» была возложена задача по созданию центра кибербезопасности для платформы «ГосТех». Вместе в тем, ситуация на киберфронте далека от спокойной. Как планируется организовать работу в текущих условиях? Евгений Жмурин: ФГБУ НИИ «Интеграл» является исполнителем работ по по
|14.02.2024
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Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех»
Университет МИСИС запускает ознакомительный курс по работе на платформе «ГосТех» для студентов направления «Информационные системы и технологии». Слушатели получат пр
|19.01.2024
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Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие»
ммный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» стал первым продуктом в каталоге цифровых продуктов платформы «Гостех». Об этом представители компании сообщили CNews. Программное обеспечение попало в ката
|18.01.2024
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Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех»
Первым продуктом, включенным в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом
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Цифровизация госсектора 2023
ся импортозамещение и повышение информационной безопасности. Готовых отечественных аналогов для многих западных продуктов нет — они создаются на заказ. Государство предлагает делать это на платформе «Гостех» — для этого там созданы необходимые инструменты разработки. Число сервисов на платформе растет. Однако для достижения настоящей технологической независимости и появления решений, востре
|22.12.2023
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«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков
ев. Время платформизации Для платформизации государственных ведомств с 2020 г. создается платформа «Гостех». 31 мая 2022 г. завершился эксперимент, целью которого было оценить возможность интег
|20.12.2023
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Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех»
Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений. Продукт прошел все проверки на соответствие требова
|12.12.2023
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В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств
например, системы бухгалтерского учета или документооборота для своих нужд. «Переход на платформу "Гостех" обеспечит технологическую независимость ГИС, а также реализует положения указа презид
|01.12.2023
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Как разместить ИТ-решение на «ГосТех»
Как развивается «ГосТех» Единая цифровая платформа «ГосТех» начала создаваться по инициативе Минцифры Р
|13.11.2023
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Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»
CNews: Сегодня все больше государственных структур в ходе цифровизации обращаются к платформе «ГосТех», в чем ее преимущества для госзаказчиков? Игорь Хомич: Тема создания платформы «Го
|24.10.2023
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Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех»
третится с компаниями-разработчиками программного обеспечения, которые хотят работать с платформой «Гостех». Представители отрасли смогут задать волнующие их вопросы. Об этом CNews сообщили пре
|18.09.2023
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Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех»
ных ведомств. В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и наметили планы на 2024 г., а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение. В мероприятии приняли участие министр цифрового развит
|26.07.2023
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Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция
«Гостех» и «Госмаркет» «Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и
|18.07.2023
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Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»
ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса
|07.07.2023
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Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»
советник руководителя ФКУ «Государственные технологии»: Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на пла
|03.07.2023
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Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком
сительно назначения единого исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования платформы «Гостех». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. В соответс
|22.06.2023
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе»
Гостехе» и продавать их как сервис» Александр Симаков, «1С-Рарус»: Каковы планы развития платформы «Гостех» на ближайшие пять лет? Есть ли планы перехода уже существующих систем на нее? Максут
|01.06.2023
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Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации на ЦИПР – 2023
вой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом году председатель Правительства дал поручение по со
|10.05.2023
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Сбербанк создал собственную ОС
ользовать эту серверную операционную систему для перевода ведомств госсектора на сервисы платформы «Гостех», разрабатываемой «Сбертехом». Такие серверные ОС как Platform V SberLinux OS Server п
|11.04.2023
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Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех»
т соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС). Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям
|03.04.2023
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Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»
ент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы «Гостех» к 1 апреля 2023 г. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информаци
|30.12.2022
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В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»
вух проектов Как выяснил CNews, подведомственное Минцифры учреждение «Государственные технологии» («Гостех») дало старт двум весьма важным и давно ожидаемым проектам. Оно объявило тендеры на со
|20.12.2022
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Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты
Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитр
|23.11.2022
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Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств
Чернышенко напомнил, что по указанию Президента создание, развитие и эксплуатация ГИС на платформе «Гостех» обязательны для федеральных ГИС с апреля 2023 г. и для региональных ГИС – с января 20
|17.11.2022
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Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ
мпонент «Клиент платежного шлюза Единого портала («Госуслуги»)» был разработан в рамках проекта создания сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Сервис полностью реализован на платформе «Гостех», отвечает требованиям информационной безопасности, обладает функционалом, востребованным в других органах исполнительной власти. «Клиент платежного шлюза Единого портала» готов к переис
|10.11.2022
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В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ
еханизм простых и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». Предложение об этом содержится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко Президенту
|07.11.2022
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Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт»
На платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (Г
|31.10.2022
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Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов
на местах». На совещании обсудили перевод государственных информационных систем (ГИС) на платформу «Гостех» и массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также был представлен оператив
|25.10.2022
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Власти утвердили концепцию развития «Гостеха»
С концепцией определились Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию для платформы «Гостех». Документ опубликован на сайте Правительства. Напомним, что «Гостех» — это обл
|24.10.2022
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На платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система
На единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система. Ею стал сервис Росимущества «
|13.10.2022
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Минцифры выпустило положение о «Гостехе». В нем сдержатся новые подходы к созданию ГИС
м министерством. Документ определяет функции и основные принципы функционирования единой платформы «Гостех», состав участников проекта, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых п
|20.09.2022
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Власти вкладывают десятки миллионов в информзащиту «Гостеха»
л CNews, Минцифры разрабатывает систему защиты информации единой цифровой платформы для госорганов «Гостех». На эти цели министерство выделило 76,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзак
|30.08.2022
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«Гостех» отругали за «лоскутность» и обособленность данных
тчете. По мнению государственного аудитора, сейчас механизмы по принятию решений о переводе ГИС на «Гостех» не сформированы, что не позволяет решить проблему с «лоскутностью» автоматизации. Из-
|04.07.2022
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150 самых полезных для россиян информсистем будут переведены на «Гостех» раньше обязательного срока
Переход на «Гостех» На платформу «Гостех» в приоритетном порядке будут переведены 150 самых значим
|04.07.2022
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150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке
в провели совещание по переводу государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех» с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и з
|27.05.2022
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«Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить
Проблемы с обновлениями Разработчики платформы «Гостех», которую создает Сбербанк по заказу Правительства, не могут официально обновить прогр
|24.12.2021
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ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем
«мы уже экосистема, но пока лоскутная». И анонсировал переход на «взрослое платформенное решение — ГосТех». «Это революционный проект в истории госуправления», — заявил Дмитрий Чернышенко. Чер
|23.11.2021
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Назначен директор «Гостеха»
ий Слышкин назначен директором подведомственного Минцифры учреждения «Государственные технологии» («Гостех»), которое отвечает за создание одноименной цифровой платформы. В должность он вступил
|09.11.2021
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Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров
ормационные технологии завтра». Напомним, развивающийся сейчас в пилотном экспериментальном режиме «Гостех» представляет собой облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с един
|25.10.2021
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«Гостех» станет обязательным с 2024 года
а» Облачная платформа по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем (ГИС) «Гостех» с 2024 г. станет обязательной для использования федеральными и региональными органами
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 818 70
|Чернышенко Дмитрий 531 66
|Слышкин Василий 116 36
|Мишустин Михаил 584 26
|Шпак Василий 154 26
|Ципорин Павел 88 24
|Херсонцев Алексей 78 23
|Паршин Максим 314 23
|Терещенко Денис 73 23
|Разумовский Дмитрий 103 22
|Лысенко Эдуард 289 22
|Мартынова Елена 69 22
|Петрушин Андрей 97 22
|Хайруллин Айрат 86 22
|Албычев Александр 128 21
|Скиба Владимир 42 21
|Куртяник Надежда 135 21
|Меджитов Тимур 85 21
|Власов Сергей 98 21
|Сорокин Даниил 33 21
|Пугачев Павел 61 20
|Петров Михаил 138 19
|Путин Владимир 2955 18
|Черников Алексей 51 18
|Врацкий Андрей 94 15
|Натрусов Артем 252 15
|Майнина Кристина 18 15
|Чаркин Евгений 275 14
|Урусов Виктор 89 14
|Труненков Сергей 34 13
|Кирьянова Александра 108 13
|Кудрин Алексей 123 12
|Малышев Сергей 67 11
|Теплицкий Дмитрий 57 11
|Новикова Елена 70 11
|Воронин Павел 101 11
|Ульянов Николай 76 11
|Нестеров Алексей 113 10
|Абакумов Евгений 181 10
|Никитин Сергей 54 10
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