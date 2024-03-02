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Минцифры РФ Гостех ФКУ Государственные технологии ФКУ Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем

Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем

«Гостех» – платформа, на которой можно быстро и эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. Это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, но и вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта.

 

 

Александр Фетисов, Заместитель Директора , ФКУ «ГосТех» "Конвейер разработки ГИС на платформе Гостех"конференция CNews "Цифровизация в госсекторе : итоги 2023" 19.09.2023


02.03.2024 Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

овокупная трудоемкость подготовки и реализации подобных атак снижается, а их массовость растет. CNews: На ФГБУ НИИ «Интеграл» была возложена задача по созданию центра кибербезопасности для платформы «ГосТех». Вместе в тем, ситуация на киберфронте далека от спокойной. Как планируется организовать работу в текущих условиях? Евгений Жмурин: ФГБУ НИИ «Интеграл» является исполнителем работ по по
14.02.2024 Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех»

Университет МИСИС запускает ознакомительный курс по работе на платформе «ГосТех» для студентов направления «Информационные системы и технологии». Слушатели получат пр
19.01.2024 Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие»

ммный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» стал первым продуктом в каталоге цифровых продуктов платформы «Гостех». Об этом представители компании сообщили CNews. Программное обеспечение попало в ката
18.01.2024 Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех»

Первым продуктом, включенным в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом

Цифровизация госсектора 2023

ся импортозамещение и повышение информационной безопасности. Готовых отечественных аналогов для многих западных продуктов нет — они создаются на заказ. Государство предлагает делать это на платформе «Гостех» — для этого там созданы необходимые инструменты разработки. Число сервисов на платформе растет. Однако для достижения настоящей технологической независимости и появления решений, востре
22.12.2023 «Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков

ев. Время платформизации Для платформизации государственных ведомств с 2020 г. создается платформа «Гостех». 31 мая 2022 г. завершился эксперимент, целью которого было оценить возможность интег
20.12.2023 Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех»

Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений. Продукт прошел все проверки на соответствие требова
12.12.2023 В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

например, системы бухгалтерского учета или документооборота для своих нужд. «Переход на платформу "Гостех" обеспечит технологическую независимость ГИС, а также реализует положения указа презид
01.12.2023 Как разместить ИТ-решение на «ГосТех»

Как развивается «ГосТех» Единая цифровая платформа «ГосТех» начала создаваться по инициативе Минцифры Р
13.11.2023 Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»

CNews: Сегодня все больше государственных структур в ходе цифровизации обращаются к платформе «ГосТех», в чем ее преимущества для госзаказчиков? Игорь Хомич: Тема создания платформы «Го
24.10.2023 Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех»

третится с компаниями-разработчиками программного обеспечения, которые хотят работать с платформой «Гостех». Представители отрасли смогут задать волнующие их вопросы. Об этом CNews сообщили пре
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех»

ных ведомств. В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и наметили планы на 2024 г., а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение. В мероприятии приняли участие министр цифрового развит
26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция

«Гостех» и «Госмаркет» «Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и

18.07.2023 Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»

ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса

07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»

советник руководителя ФКУ «Государственные технологии»: Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на пла
03.07.2023 Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком

сительно назначения единого исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования платформы «Гостех». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. В соответс
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе»

Гостехе» и продавать их как сервис» Александр Симаков, «1С-Рарус»: Каковы планы развития платформы «Гостех» на ближайшие пять лет? Есть ли планы перехода уже существующих систем на нее? Максут

01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации на ЦИПР – 2023

вой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом году председатель Правительства дал поручение по со
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС

ользовать эту серверную операционную систему для перевода ведомств госсектора на сервисы платформы «Гостех», разрабатываемой «Сбертехом». Такие серверные ОС как Platform V SberLinux OS Server п
11.04.2023 Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех»

т соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС). Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям

03.04.2023 Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

ент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы «Гостех» к 1 апреля 2023 г. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информаци
30.12.2022 В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»

вух проектов Как выяснил CNews, подведомственное Минцифры учреждение «Государственные технологии» («Гостех») дало старт двум весьма важным и давно ожидаемым проектам. Оно объявило тендеры на со
20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты

Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитр
23.11.2022 Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств

Чернышенко напомнил, что по указанию Президента создание, развитие и эксплуатация ГИС на платформе «Гостех» обязательны для федеральных ГИС с апреля 2023 г. и для региональных ГИС – с января 20
17.11.2022 Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ

мпонент «Клиент платежного шлюза Единого портала («Госуслуги»)» был разработан в рамках проекта создания сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Сервис полностью реализован на платформе «Гостех», отвечает требованиям информационной безопасности, обладает функционалом, востребованным в других органах исполнительной власти. «Клиент платежного шлюза Единого портала» готов к переис
10.11.2022 В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ

еханизм простых и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». Предложение об этом содержится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко Президенту

07.11.2022 Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт»

На платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (Г
31.10.2022 Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов

на местах». На совещании обсудили перевод государственных информационных систем (ГИС) на платформу «Гостех» и массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также был представлен оператив
25.10.2022 Власти утвердили концепцию развития «Гостеха»

С концепцией определились Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию для платформы «Гостех». Документ опубликован на сайте Правительства. Напомним, что «Гостех» — это обл
24.10.2022 На платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система

На единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система. Ею стал сервис Росимущества «
13.10.2022 Минцифры выпустило положение о «Гостехе». В нем сдержатся новые подходы к созданию ГИС

м министерством. Документ определяет функции и основные принципы функционирования единой платформы «Гостех», состав участников проекта, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых п
20.09.2022 Власти вкладывают десятки миллионов в информзащиту «Гостеха»

л CNews, Минцифры разрабатывает систему защиты информации единой цифровой платформы для госорганов «Гостех». На эти цели министерство выделило 76,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзак
30.08.2022 «Гостех» отругали за «лоскутность» и обособленность данных

тчете. По мнению государственного аудитора, сейчас механизмы по принятию решений о переводе ГИС на «Гостех» не сформированы, что не позволяет решить проблему с «лоскутностью» автоматизации. Из-
04.07.2022 150 самых полезных для россиян информсистем будут переведены на «Гостех» раньше обязательного срока

Переход на «Гостех» На платформу «Гостех» в приоритетном порядке будут переведены 150 самых значим
04.07.2022 150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке

в провели совещание по переводу государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех» с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и з
27.05.2022 «Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить

Проблемы с обновлениями Разработчики платформы «Гостех», которую создает Сбербанк по заказу Правительства, не могут официально обновить прогр
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем

«мы уже экосистема, но пока лоскутная». И анонсировал переход на «взрослое платформенное решение — ГосТех». «Это революционный проект в истории госуправления», — заявил Дмитрий Чернышенко. Чер
23.11.2021 Назначен директор «Гостеха»

ий Слышкин назначен директором подведомственного Минцифры учреждения «Государственные технологии» («Гостех»), которое отвечает за создание одноименной цифровой платформы. В должность он вступил
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

ормационные технологии завтра». Напомним, развивающийся сейчас в пилотном экспериментальном режиме «Гостех» представляет собой облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с един
25.10.2021 «Гостех» станет обязательным с 2024 года

а» Облачная платформа по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем (ГИС) «Гостех» с 2024 г. станет обязательной для использования федеральными и региональными органами

Публикаций - 197, упоминаний - 349

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10735 45
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 382 24
7666 21
Microsoft Corporation 24070 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10868 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 357 15
Газинформсервис - ГИС 160 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 136 14
Ланит Интеграция 161 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2050 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1320 11
ИКС - Yadro - КНС Групп 388 11
Polymedia - Полимедиа 108 11
Softline - Софтлайн 2390 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 713 10
ФинГрад - FinGrad 17 10
Innovative People - Инновейтив Пипл 20 10
Сбер - СберБизнес Софт 22 10
R-Vision - Р-Вижн 93 10
Восход ФГБУ НИИ 618 9
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1157 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3302 9
ОТР ГК 205 9
GitHub 679 8
Yandex - Яндекс 6497 8
Крок - Croc 1764 8
Delta Computers - Дельта Компьютерс 79 8
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 8
МегаФон 7849 8
Oracle Corporation 6517 8
Ред Софт - Red Soft 533 8
Telegram Group 1485 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 271 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4535 7
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 335 7
Базальт СПО - BaseALT 514 6
Ситроникс - Sitronics 1194 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3051 6
InfoWatch - Инфовотч 967 6
Цифра ГК 2278 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6587 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2626 22
РЖД - Российские железные дороги 1791 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 364 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 402 15
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 12
Почта России ПАО 2002 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 374 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 380 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1457 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 248 10
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 16 10
Почта Банк 427 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 201 9
Русагро Группа Компаний 250 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 446 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 937 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 411 8
Абсолют Банк 214 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 564 7
Транснефть 285 5
ПГК - Первая грузовая компания 179 5
Polylog - Агентство Полилог 16 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 114 4
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 64 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6792 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1104 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 62 3
ГПБ - Газпромбанк 1022 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 440 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 39 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 95 2
Uber 320 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 163 2
НСПК - Национальная система платежных карт 734 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 801 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 219 2
НИЯУ МИФИ - Парк атомных и медицинских технологий ИНТЦ 1 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10506 135
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5469 66
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4709 60
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1124 52
Федеральное казначейство России 1651 48
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 577 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2655 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2591 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1743 34
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 739 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3459 31
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 99 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2314 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4060 29
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 334 29
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 868 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1300 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2928 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1297 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1788 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 748 19
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 198 18
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 104 17
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 74 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 14
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 14
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 82 14
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 85 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1772 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 12
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 293 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1306 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 236 10
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 10
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 9
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 127 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 200 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2569 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 147 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 555 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 647 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 8 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 10 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 151 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
4CIO 18 1
OSI - Open Source Initiative 70 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 1000 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44657 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59181 155
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15666 120
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1751 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23898 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19330 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10198 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28209 52
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14679 47
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1800 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27734 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10305 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23650 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10327 35
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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