Минцифры РФ Гостех ФКУ Государственные технологии ФКУ Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности овокупная трудоемкость подготовки и реализации подобных атак снижается, а их массовость растет. CNews: На ФГБУ НИИ «Интеграл» была возложена задача по созданию центра кибербезопасности для платформы «ГосТех». Вместе в тем, ситуация на киберфронте далека от спокойной. Как планируется организовать работу в текущих условиях? Евгений Жмурин: ФГБУ НИИ «Интеграл» является исполнителем работ по по

Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех» Университет МИСИС запускает ознакомительный курс по работе на платформе «ГосТех» для студентов направления «Информационные системы и технологии». Слушатели получат пр

Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие» ммный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» стал первым продуктом в каталоге цифровых продуктов платформы «Гостех». Об этом представители компании сообщили CNews. Программное обеспечение попало в ката

Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» Первым продуктом, включенным в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом

Цифровизация госсектора 2023 ся импортозамещение и повышение информационной безопасности. Готовых отечественных аналогов для многих западных продуктов нет — они создаются на заказ. Государство предлагает делать это на платформе «Гостех» — для этого там созданы необходимые инструменты разработки. Число сервисов на платформе растет. Однако для достижения настоящей технологической независимости и появления решений, востре

«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков ев. Время платформизации Для платформизации государственных ведомств с 2020 г. создается платформа «Гостех». 31 мая 2022 г. завершился эксперимент, целью которого было оценить возможность интег

Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех» Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений. Продукт прошел все проверки на соответствие требова

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств например, системы бухгалтерского учета или документооборота для своих нужд. «Переход на платформу "Гостех" обеспечит технологическую независимость ГИС, а также реализует положения указа презид

Как разместить ИТ-решение на «ГосТех» Как развивается «ГосТех» Единая цифровая платформа «ГосТех» начала создаваться по инициативе Минцифры Р

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех» CNews: Сегодня все больше государственных структур в ходе цифровизации обращаются к платформе «ГосТех», в чем ее преимущества для госзаказчиков? Игорь Хомич: Тема создания платформы «Го

Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех» третится с компаниями-разработчиками программного обеспечения, которые хотят работать с платформой «Гостех». Представители отрасли смогут задать волнующие их вопросы. Об этом CNews сообщили пре

Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» ных ведомств. В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и наметили планы на 2024 г., а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение. В мероприятии приняли участие министр цифрового развит

Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция «Гостех» и «Госмаркет» «Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и

Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех» ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса

Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» советник руководителя ФКУ «Государственные технологии»: Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на пла

Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком сительно назначения единого исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования платформы «Гостех». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. В соответс

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» Гостехе» и продавать их как сервис» Александр Симаков, «1С-Рарус»: Каковы планы развития платформы «Гостех» на ближайшие пять лет? Есть ли планы перехода уже существующих систем на нее? Максут

Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации на ЦИПР – 2023 вой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом году председатель Правительства дал поручение по со

Сбербанк создал собственную ОС ользовать эту серверную операционную систему для перевода ведомств госсектора на сервисы платформы «Гостех», разрабатываемой «Сбертехом». Такие серверные ОС как Platform V SberLinux OS Server п

Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех» т соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС). Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям

Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех» ент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы «Гостех» к 1 апреля 2023 г. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информаци

В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом» вух проектов Как выяснил CNews, подведомственное Минцифры учреждение «Государственные технологии» («Гостех») дало старт двум весьма важным и давно ожидаемым проектам. Оно объявило тендеры на со

Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитр

Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств Чернышенко напомнил, что по указанию Президента создание, развитие и эксплуатация ГИС на платформе «Гостех» обязательны для федеральных ГИС с апреля 2023 г. и для региональных ГИС – с января 20

Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ мпонент «Клиент платежного шлюза Единого портала («Госуслуги»)» был разработан в рамках проекта создания сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Сервис полностью реализован на платформе «Гостех», отвечает требованиям информационной безопасности, обладает функционалом, востребованным в других органах исполнительной власти. «Клиент платежного шлюза Единого портала» готов к переис

В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ еханизм простых и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». Предложение об этом содержится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко Президенту

Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт» На платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (Г

Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов на местах». На совещании обсудили перевод государственных информационных систем (ГИС) на платформу «Гостех» и массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также был представлен оператив

Власти утвердили концепцию развития «Гостеха» С концепцией определились Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию для платформы «Гостех». Документ опубликован на сайте Правительства. Напомним, что «Гостех» — это обл

На платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система На единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система. Ею стал сервис Росимущества «

Минцифры выпустило положение о «Гостехе». В нем сдержатся новые подходы к созданию ГИС м министерством. Документ определяет функции и основные принципы функционирования единой платформы «Гостех», состав участников проекта, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых п

Власти вкладывают десятки миллионов в информзащиту «Гостеха» л CNews, Минцифры разрабатывает систему защиты информации единой цифровой платформы для госорганов «Гостех». На эти цели министерство выделило 76,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзак

«Гостех» отругали за «лоскутность» и обособленность данных тчете. По мнению государственного аудитора, сейчас механизмы по принятию решений о переводе ГИС на «Гостех» не сформированы, что не позволяет решить проблему с «лоскутностью» автоматизации. Из-

150 самых полезных для россиян информсистем будут переведены на «Гостех» раньше обязательного срока Переход на «Гостех» На платформу «Гостех» в приоритетном порядке будут переведены 150 самых значим

150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке в провели совещание по переводу государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех» с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и з

«Гостех» будет клонировать облачное ПО, потому что американцы не дают его обновить Проблемы с обновлениями Разработчики платформы «Гостех», которую создает Сбербанк по заказу Правительства, не могут официально обновить прогр

ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем «мы уже экосистема, но пока лоскутная». И анонсировал переход на «взрослое платформенное решение — ГосТех». «Это революционный проект в истории госуправления», — заявил Дмитрий Чернышенко. Чер

Назначен директор «Гостеха» ий Слышкин назначен директором подведомственного Минцифры учреждения «Государственные технологии» («Гостех»), которое отвечает за создание одноименной цифровой платформы. В должность он вступил

Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров ормационные технологии завтра». Напомним, развивающийся сейчас в пилотном экспериментальном режиме «Гостех» представляет собой облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с един