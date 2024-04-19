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«Программный Продукт» начал поэтапный перевод АИС «Росздравнадзор» на платформу «ГосТех»

«Программный Продукт» выполнит ряд работ по разработке и развитию Автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (АИС «Росздравнадзор») в 2024 году.

Решение предназначено для автоматизации государственных функций и услуг в сфере здравоохранения. Система обеспечивает выдачу разрешений на право ввоза/вывоза лекарственных средств, органов и тканей человека, лицензий на медицинскую, фармацевтическую, а также другие виды деятельности, разрешений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами по рецепту и без него и многое другое. В АИС «Росздравнадзор» осуществляется госрегистрация медицинских изделий, в том числе в соответствии с правилами ЕАЭС, а также прием уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий.

В рамках проекта будут осуществлены следующие виды работ:

  • Разработка механизма (API) для взаимодействия смежных подсистем АИС «Росздравнадзор» с подсистемами, переводимыми на цифровую платформу «ГосТех»;
  • Разработка пяти новых форм подачи заявлений на Едином портале госуслуг с помощью Визуального конструктора услуг по таким услугам, как:
    • Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково");
    • Лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов;
    • Лицензирование фармацевтической деятельности;
    • Лицензирование производства и технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники;
    • Лицензирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
  • Обновление форм подачи заявлений на Едином портале госуслуг, реализованных ранее с помощью Визуального конструктора услуг, а также обновление соответствующих видов сведений и функционала приема заявлений на стороне АИС «Росздравнадзор»:
    • Аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения;
    • Выдача разрешения для ввоза на территорию РФ медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента;
    • Заключение (разрешительный документ) на ввоз в РФ и вывоз из РФ образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов.
  • Модернизация и расширение функционала подсистем «Аттестация экспертов», «Ввоз МИ по жизненным показаниям», «Ввоз органов и тканей», «Документооборот», «Медизделия ЕАЭС» и «Лицензирование».

Также специалисты «Программного Продукта» при проведении работ по развитию АИС «Росздравнадзор» предусмотрят обновление отдельных видов сведений в СМЭВ 3.х, расширение прикладных функций и территориальное масштабирование Системы.

Дмитрий Шулинин, UserGate: Выиграли те, кто полагался на SIEM собственной разработки
Безопасность

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