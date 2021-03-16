Apple согласилась предустанавливать российское ПО на iPhone. Как это будет выглядеть

Отечественные яблоки

Во всех новых устройствах iPhone и iPad, приобретаемых в России начиная с 1 апреля 2021 г., в процессе их активации будет предлагаться выбор приложений российских разработчиков для дальнейшей установки. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова представителя Минцифры и сотрудников российского представительства Apple.

Договоренность об исполнении норм законодательства об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты была достигнута в процессе переговоров представителей Apple с руководством Минцифры.

Как ранее сообщал CNews, Apple начала готовится к предустановке российского ПО на свои iPhone и iPad еще в конце 2020 г., когда запустила закрытую версию iOS 14.3 beta 1 для России и еще нескольких стран. В эту версию ОС для iPhone и iPad была добавлена функция для запуска из AppStore приложений сторонних разработчиков при первом запуске. Эта опция, в частности, позволяет Apple соблюсти требования закона о предустановке российского софта на смартфоны и планшеты.

В Apple отметили, что компания соблюдает законы стран, в которых работает, и за более чем 10 лет магазин Apple App Store «заслужил репутацию безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений». По данным издания, представители Apple также ведут переговоры с Минцифры на предмет создания в App Store подборки российских приложений.

Особенности российской активации iPhone

Согласно достигнутым договоренностям, после первого включения нового мобильного устройства Apple, приобретенного в России, в процессе настройки пользователю будет показано диалоговое окно с предложением установить приложения из утвержденного правительством списка по умолчанию.

Apple и Минцифры договорились о предустановке российского ПО на iPhone и iPad

У пользователя есть возможность установить все предлагаемые по умолчанию приложения или произвести выборочную установку, оставив галочки напротив выбранных приложений.

Как отметил источник «Ведомостей» в Минцифры, министерство не настаивает на доминирующем положении программы из списка для обязательной предустановки. «Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», – заявил представитель ведомства.

Представитель Минцифры также отметил, что в рамках продолжающихся переговоров с Apple сейчас обсуждается создание в магазине приложений App Store отдельной подборки, в которую предполагается включать «перспективные российские приложения».

Предустановка российского ПО и штрафы за ее несоблюдение

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о принятом Госдумой России законопроекте об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 г.

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Нормативы по обязательной предустановке российского ПО регулируются постановлением Правительства №1867 «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами…», утвержденным 18 ноября 2020 г.

В частности, закон обязывает производителей устанавливать на смартфоны и планшеты 16 классов российских программ, включая ряд приложений Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и «Новых облачных технологий», а также мобильные приложения «Госуслуг» и платежной системы «Мир».

В начале марта 2021 г. CNews также рассказал о принятии Госдумой во втором основном чтении законопроекта о вводе в России штрафов за продажу электроники без российского ПО.

Система штрафов, согласно документу, начнет действовать в России с 1 июля 2021 г. Законопроектом № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» вводятся штрафы в размере до 200 тыс. руб. для должностных и юридических лиц, осуществляющих продажу технически сложных устройств без предустановленного российского ПО.

В середине марта 2021г. CNews также сообщил о разрабатываемых в Минцифры дополнениях к закону об обязательной предустановке отечественного ПО. В случае принятия этих дополнений, начиная с 1 июля 2021 г. закон будет дополнен нормой по обязательной предустановке в браузер российского поисковика по умолчанию.