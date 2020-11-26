Apple подготовила iPhone и iPad к предустановке российского ПО

Apple запустила закрытую версию iOS 14.3 beta 1 для России и еще нескольких стран. В эту ОС для iPhone и iPad добавлена функция, с помощью которой устройство при первом запуске предлагает установить из AppStore приложения сторонних разработчиков. Данная опция, в частности, позволит Apple соблюсти требования закона о предустановке российского софта на смартфоны и планшеты.

Новая функция в iPhone и iPad

Apple готовится к установке российского ПО. Компания выпустила закрытую версию своей мобильной ОС для iPhone и iPad — iOS 14.3 beta 1 12 ноября 2020 г. Версия пока предназначена только для разработчиков и недоступна для обычных пользователей устройств. В новой операционной системе есть функция, с помощью которой гаджет при первом запуске предлагает установить из AppStore ряд приложений сторонних разработчиков.

Первыми на это обратили внимание специалисты портала 9to5Mac. Пока не ясно, в каких именно странах Apple будет включать эту новую функцию, но скорее всего она будет в первую очередь реализована в странах Европейского союза, полагают в 9to5Mac. «В соответствии с требованиями регионального законодательства просмотрите доступные приложения для загрузки», — говорится в уведомлении в ОС. Также пока нет информации, когда данной функцией смогут воспользоваться обычные пользователи.

«Известия» полагают, что в России данная опция позволит Apple выполнить требования закона о предустановке российского софта для продажи иностранной умной техники в России. Закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV должен вступить в силу 1 января 2021 г. Как только это произойдет, производители электроники будут обязаны либо заранее установить приложения российского производства, либо дать пользователю возможность ознакомиться со списком доступных программ при первом запуске устройства.

Apple готовится к предустановке российского софта на смартфоны и планшеты

Напомним, что закон о предустановке российского ПО на иностранную технику был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. Сроки его вступления в силу несколько раз переносились. ФАС ранее заявляла, что с 1 июля 2020 г. нужно будет предустанавливать отечественный софт на смартфоны, с 1 июля 2021 г. — на планшеты, с 1 июля 2022 г. — на компьютеры, а с 1 июля 2023 г. — на умные телевизоры. В дальнейшем сроки были смещены: для смартфонов, и планшетов наличие предустановленного российского ПО должно было стать обязательным с 1 июля 2020 г., для ноутбуков и ПК — с 1 июля 2021 г., а для смарт-ТВ — с 1 июля 2022 г.

В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса российские депутаты решили перенести вступление требований к обязательной предустановке отечественного софта на 2021 г. В ноябре 2020 г. комитет Госдумы по экономической политике порекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, переносящий сроки начала такой предустановки на март 2021 г.

Нововведения по предустановке российского ПО

Правительство России 18 ноября 2020 г. утвердило окончательный вариант постановления по предварительной установке российского ПО на продаваемую в России электронику. Согласно постановлению, в зависимости от типа устройства на него будут устанавливаться российские обозреватели, новостные агрегаторы, поисковики и навигаторы, а также голосовой ассистент, офисные программы и ПО для обмена сообщениями и электронными письмами. Не остались без внимания программы для соцсетей и доступа к социально значимым сайтам, антивирусы, ПО для платежной системы «Мир» и онлайн-кинотеатры. Однако, как пишут «Известия», вопрос о доступе платежной системы «Мир» к модулю бесконтактной оплаты в iPhone пока не решен. Apple пока запрещает приложениям сторонних разработчиков доступ к этой функции.

Весь софт, который необходимо устанавливать, поделен на 16 классов. Составлением перечня программ, пригодных для предустановки на зарубежную технику, займется Минцифры. Список ПО, необходимого для установки, будет составлен с учетом «критерия высокой популярности». Сам критерий при этом определяется непосредственно российским Правительством, и чтобы приложению получить место в этом перечне, нужно, как минимум, чтобы оно было скачано не менее 500 тыс. раз за предшествующий год. Прием заявок от разработчиков ПО начался 23 ноября 2020 г.

У Apple аналогичные проблемы во всем мире

Ранее, как пишут «Известия», закон, обязывающий Apple открыть доступ к NFC (англ. Near Field Communication, ближняя бесконтактная связь) для сторонних разработчиков приняли в Германии. Антимонопольные расследования против Apple уже ведутся в США, Великобритании, Франции, Австралии, Южной Корее и Японии. Страны обвиняют компанию в том, что она предоставляет пользователям приоритетный доступ только к своим сервисам.

В сентябре 2020 г. EpicGames, Spotify и еще 11 компаний основали некоммерческую организацию «Коалиция за справедливость приложений», заявив, что будут совместными усилиям бороться с «монополистами» Google и Apple.