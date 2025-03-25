Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Теперь россияне могут заказать пиццу в «Додо Пицца» голосом

Сеть пиццерий «Додо» объявляет о запуске новой и первой в России функции – заказ пиццы голосом через Telegram-бота. Теперь пользователи могут оформить заказ, просто отправив голосовое сообщение. Об этом CNews сообщили представители компании «Додо Пицца».

Новая функция доступна в тестовом формате в Telegram-боте и обеспечивает оформление заказа без необходимости загрузки приложения. Бот работает на доставку, а в меню пока только хиты.

Благодаря внедрению функции команда сумела сократить время, необходимое для создания заказа на 77%. Теперь даже новый пользователь сможет сделать заказ всего за 30-40 секунд, в сравнении с тремя минутами, требующимися для аналогичной операции без использования голоса.

«Авторизация происходит мгновенно с помощью шаринга контактом, исключая необходимость ввода номера телефона и ожидания SMS-кода. Адрес доставки автоматически определяется по геолокации. Система оплаты, основанная на системе быстрых платежах (СБП), позволяет совершать транзакции в несколько кликов. Пользователи могут озвучивать свои пожелания в голосовом сообщении, например, «острое блюдо на двоих» или «накормить десять детей на день рождения», а система автоматически подберет подходящие позиции. Голосовое управление также позволяет легко изменять параметры заказа: менять размер пиццы, тип теста, добавлять напитки и многое другое», — сказал Алексей Канаев, Chief Digital Growth Officer «Додо».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования

Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

VK залез в долги и убытки. Компания попытается привлечь 115 миллиардов

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще