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Онлайн-кинотеатр Ivi усилил команду менеджмента

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К команде онлайн-кинотеатра Ivi присоединились сразу несколько ключевых менеджеров: Иван Гродецкий, Мария Гречишникова и Юрий Смагаринский.

Иван Гродецкий, бывший генеральный директор Okko, назначен на должность исполнительного директора Ivi. Должность предполагает прямое подчинение Олегу Туманову – генеральному директору и основателю Ivi. Появление данной позиции в компании продиктовано ростом бизнеса Ivi и развитием рынка легальных видеосервисов в целом. Иван Гродецкий сосредоточится на руководстве бизнеса компании в ее операционной деятельности. Он руководил онлайн-кинотеатром Okko с 2015 г. До этого (с 2010 г.) был коммерческим директором данной компании.

Олег Туманов остается генеральным директором и будет заниматься стратегическими вопросами развития компании, ключевыми бизнес-инициативами и партнерствами, а также работой с инвесторами.

Юрий Смагаринский, занимавший пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), назначен в Ivi на позицию коммерческого директора. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнерств в России, а также полномасштабном развитии сервиса на рынках СНГ и мира. Юрий Смагаринский проработал в «Вымпелкоме» более 15 лет. За время работы в «Билайне» Юрий руководил крупнейшими регионами оператора, а в последние годы возглавлял функции дистрибуции и клиентского сервиса, где успешно реализовал ряд масштабных проектов по развитию и цифровизации бизнеса «Вымпелкома».

Мария Гречишникова, ранее занимавшая позицию вице-президента по продажам и международным проектам Star Media, назначена на позицию руководителя контентного направления Ivi. Мария займется усилением контентной стратегии сервиса. Она обладает всесторонним телевизионным опытом: более 16 лет работы в крупнейших производственных телекомпаниях России (производство и дистрибуция контента, многолетняя успешная работа с Youtube, налаженные контакты с российскими и мировыми игроками рынка).

Генеральный директор Ivi Олег Туманов высоко оценивает потенциал новых членов команды топ-менеджмента Ivi: «Мы считаем, что в условиях динамично развивающегося рынка компетенция команды имеет ключевое значение, и я очень рад, что такие высококлассные специалисты, как Иван Гродецкий, который руководил одним из ведущих онлайн-видеосервисов, Юрий Смагаринский, руководивший дистрибуцией крупного телекома, и Мария Гречишникова, возглавлявшая коммерческую службу одной из знаковых контентных компаний, станут частью нашей команды и приумножат усилия по построению лидирующей медийной компании нового типа в России».

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