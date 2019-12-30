Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Клиенты Сбербанка смогут покупать фильмы в ivi без ввода данных банковской карты

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Онлайн-кинотеатр ivi совместно со Сбербанком запустили новую опцию для пользователей, которые предпочитают не расплачиваться банковской картой в интернете. Для того, чтобы оплатить покупки на ivi, теперь не обязательно вводить данные карты. Достаточно отсканировать соответствующий QR-код через приложение «Сбербанк онлайн» и подтвердить покупку в самом приложении. Оплата по QR-коду через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» пока доступна только на web, но в самое ближайшее время появится и для пользователей Smart TV.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников сказал: «Для Сбербанка очень важно предоставлять своим клиентам самые современные и удобные сервисы, с помощью которых легко можно оплатить необходимые товары и услуги. Именно поэтому партнерами Сбербанка все чаще становятся популярные отечественные онлайн-сервисы, которыми пользуются не только россияне, но и жители других стран».

Директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели онлайн-кинотеатра ivi Ирина Грандель отметила: «Культура платного контента развивается за счет существующей потребности пользователя получать удобный продукт и качественный контент. Мы на своем примере видим растущую лояльность к легальным видеосервисам, в том числе, к платному контенту. И стараемся предлагать пользователям не только огромную библиотеку фильмов и сериалов в лучшем качестве, но и лучшее продуктовое предложение, включая комфортный для пользователя способ оплаты. Мы верим, что возможность оплаты по QR-коду через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" поможет снизить у пользователей барьер перед оплатой онлайн и будет способствовать увеличению платящей аудитории».

В ближайшей перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими онлайн-кинотеатрами. По предварительным данным, уже в 2020 г. объем платежей в адрес этих компаний через «Сбербанк онлайн» может превысить 1 млрд руб.

Другие материалы рубрики

«Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление

На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян

Власти запретили Headhunter нарушать права роботов

Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

«Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам

Техника

Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой
Показать еще
Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью