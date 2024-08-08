Монитор NITRO VG240YE: компактный, стильный, геймерский

На российском рынке стартовали продажи нового игрового монитора NITRO VG240YE. Новинка актуальна компактными размерами при базовых параметрах, нужных для современного гейминга: частота обновления 100 Гц, реакция пикселя 1 мс, плотность пикселей 93 ppi. FullHD-дисплей диагональю 23,8" помещен в стильный корпус с тонкими рамками вокруг дисплея (ZeroFrame).

Базовые характеристики NITRO VG240YEbmipx: матрица: 23,8”, FullHD (1920x1080), IPS; частота обновления: до 100 Гц; реакция пикселя: 1 мс («G to G»); яркость: 250 кд/м²; цветовой охват: 99% sRGB. Поддержка: AMD FreeSync. Прочие особенности: встроенные динамики, VESA 100x100, угол наклона -5/+20°.

NITRO VG240YE – компактный FullHD-монитор с диагональю 23,8” – можно разместить на любом столе. Параметры дисплея при этом будут современными, актуальными для пользователя в играх, при просмотре медиа и при работе.

Монитор NITRO VG240YE: компактный, стильный, геймерский

Частота обновления экрана у новинки (100 Гц) доступна при подключении через любой интерфейс: как DisplayPort 1.2, так и через HDMI 1.4. Модель оснащена аудиовыходом и встроенными динамиками 2Wx2. Параметры яркости (250 кд/м²) и контрастности (статическая – 1:1000, динамическая – 1:100М) – на современном уровне. Углы обзора изображения у новинки высокие: по вертикали и по горизонтали 178°. Широкий цветовой охват – 99% sRGB – обеспечивает точную цветопередачу, что порадует геймеров и будет важно при просмотре видео, работе с изображениями. Для оптимизации взаимодействия монитора с видеокартой реализован поддержка AMD FreeSync, которая поддерживает передачу стабильного изображения при работе в разных режимах.

Производитель заботится о здоровье пользователей, реализуя фирменные технологии защиты зрения Acer VisionCare и улучшая эргономику мониторов. Новинка получила экран с антибликовым покрытием Acer ComfyView, фильтр избытка синего спектра света Acer BlueLight Shield и технологию, избавляющую от мерцания матрицы Acer Flickerless. Штатная опора позволяет настраивать положение дисплея в широких пределах – отклоняя его в диапазоне от -5° до +20° – также можно использовать альтернативные стойки, это позволяет разъем VESA (100х100).

Монитор Acer NITRO VG240YEbmipx доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 11,9 тыс. руб.