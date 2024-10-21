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Монитор Acer Nitro XV271Z в России

На российский рынок поступил игровой монитор Acer Nitro XV271Z. Диагональ FullHD-экрана новинки составляет 27 дюймов, а частота обновления – до 280 Гц при времени отклика пикселя в 0,5 мс. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Nitro XV271Z: диагональ 27 дюймов; формат 16:9; матрица IPS; разрешение FullHD (1920x1080); частота обновления до 280 Гц; время отклика до 0,5 мс; пиковая яркость 400 кд/м²; сертификаты HDR 400; поддержка AMD FreeSync Premium.

Основная особенность Nitro XV271Z – высокая частота обновления широкоформатного FullHD-дисплея, которая достигает 280 Гц. При времени отклика в 0,5 мс это обеспечит сохранение детализации на самых динамичных сценах, что важно в играх многих типов.

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Acer
Acer Nitro XV271Z

Плоский FullHD-дисплей у Nitro XV271Z, построенный на развитой технологии IPS, получил высокую яркость (400 нит) и широкие углы обзора (178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали). Новинка обладает цветовым охватом (99% sRGB) и показателями контрастности 1000:1 (статическая) и до 100M:1 (динамическая). Nitro XV271Z поддерживает технологии HDR 400 и AMD FreeSync Premium, оптимизирующие работу дисплея в условиях реальной эксплуатации.

Nitro XV271Z позволяет применять два видеоинтерфейса: Display Port 1.2, позволяющий в overclock-режиме получать частоту обновления до 280 Гц, и два HDMI 2.0, частота при подключении к которым составляет 240 Гц. В мониторе есть встроена аудиосистема (2х2 Вт) и присутствует аналоговый аудиовыход (minijack, 3,5 мм).

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Штатная стойка Nitro XV271Z позволяет изменять высоту расположения монитора (дополнительное возвышение до 120 мм), угол наклона в диапазоне от -5° до +25°, поворачивать дисплей в любую сторону на 360°, а также вращать, меняя ориентацию с горизонтальной на вертикальную и наоборот. Разъем VESA (100x100) позволяет монтировать новинку на альтернативные стойки и крепления.

Nitro XV271Z поддерживает полный набор технологий фирменного комплекса Acer VisionCare 2.0, созданного для минимизации нагрузок на зрение человека. В комплекс входят четыре технологии. Acer ComfyView уменьшает блики от внешних источников света на поверхности дисплея. Acer BlueLightShield Pro меняет в меньшую сторону интенсивность синего излучения, сохранения при этом цветопередачу. Acer Flickerless и Low-dimming, примененные в матрице и в подсветке, соответственно, уменьшают мерцание и яркость изображения.

Монитор Nitro XV271Z уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 31 799 руб.

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