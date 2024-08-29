Ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus уже доступен в России

Международная технологическая компания Infinix объявляет о старте продаж ноутбука Infinix Inbook Y3 Plus. Модельный ряд представлен версиями на базе процессоров Intel и AMD. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Infinix Inbook Y3 Plus имеет толщину корпуса 17,95 мм и вес 1,65 кг. Ноутбук выполнен из алюминиевого сплава. 15.6-дюймовый IPS дисплей имеет разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц и охватом 60% цветового пространства NTSC. За высокую скорость сетевого соединения отвечает Wi-Fi 6. Все модели серии Inbook Y3 Plus оснащены батареей емкостью 50 Втч, а объем постоянной памяти составляет 256 или 512 ГБ в зависимости от комплектации. В наличии два порта USB-A, два USB-C и HDMI.

Габариты ноутбука – 17,95x360,3x237 мм.

Infinix Ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus уже доступен в России

Серия Inbook Y3 Plus получила процессоры Intel i3 и i5 и AMD R5 и R7 с объемом оперативной памяти 8 или 16 ГБ и встроенным SSD-накопителем на 256 или 512 ГБ. Батарея емкостью 50 Втч обеспечивает более 10 часов просмотра веб-страниц.

В России Inbook Y3 Plus доступен в сером и синем цветах. На серию действует гарантия один год.

Inbook Y3 Plus доступен в нескольких комплектациях по следующим ценам: i3 1215U 8/256 ГБ – 39 990 руб. DOS, 42 990 руб. WIN; i3 1215U 16/512 ГБ – 49 990 руб. (46 990 руб. до 15.09.2024); i5 1235U 16/512 ГБ – 45 990 руб. DOS, 49 990 руб. WIN; R5 5550U 16/512 ГБ – 49 990 руб. (38 990 руб. до 15.09.2024); R7 5700U 16/512 ГБ – 52 990 руб.