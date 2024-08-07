Частота обновления экрана 240 Гц в игровом мониторе Nitro ED320QX

В продажу поступил монитор Acer Nitro ED320QX с изогнутой VA-матрицей, диагональю 31,5 дюйма и частотой синхронизации 240 Гц. Новинка имеет пиковую яркость до 300 кд/м², отображает 72% палитры NTSC, поддерживает AMD FreeSync и характеризуется времненем отклика матрицы 1 мс. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Nitro ED320QX: изогнутая диагональ 31,5 дюйма; разрешение Full-HD 1920x1080 и матрица VA; частота обновления 240 Гц; поддержка AMD FreeSync; яркость до 300 кд/м²; безрамочный дизайн ZeroFrame; технологии VisionCare для защиты зрения.

Acer Nitro ED320QX

Новинка Acer Nitro ED320QX оснащена экраном с радиусом изгиба 1500R. Для защиты зрения реализован комплекс технологий Acer VisionCare: Acer ComfyView избавляет от бликов на поверхности экрана, Acer BlueLight Shield – удаляет избыток синей составляющей свечения монитора, Acer Flickerless – уменьшает мерцание матрицы, а Acer Low Dimming – регулирует интенсивность подсветки экрана.

Монитор имеет скрытое расположение клавиш управления меню в нижней плоскости и подставку с возможностью регулировки по углу наклона -5°/+20°. Дополнительно предусмотрена возможность крепления монитора к вертикальным поверхностям с помощью крепежа VESA 100х100, а для аккуратного расположения всех проводов в комплекте прилагается адаптер фиксации к подставке.

Ассортимент доступных интерфейсов подключения включает пару HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, плюс комбинированный аудиовход для подключения игровой гарнитуры либо акустики.

Монитор Acer Nitro ED320QX уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 29999 руб.