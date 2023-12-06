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Infinix запускает в России 16-дюймовый ноутбук Inbook Y3 Max

Infinix сообщает о выходе на российский рынок серии производительных 16-дюймовых ноутбуков Inbook Y3 Max на процессорах Intel Core 12 поколения по доступной цене. Эти модели станут решением для тех, кто много времени проводит за компьютером и при этом предпочитает оставаться мобильным. Объемная батарея на 70 Втч позволит длительное время проводить вдали от дома или офиса – ноутбук способен проработать до 14,6 часа без подзарядки. А для организации эффективных видеозвонков Inbook Y3 Max получил встроенную камеру с разрешением 1080p и дополнительную светодиодную подсветку. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Infinix Inbook Y3 Max представлен в комплектациях с производительными процессорами Intel Core 12 поколения: i3, i5 и i7. Пользователи смогут выбрать из моделей с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. В России ноутбуки доступны как с предустановленной операционной системой Windows, так и без нее. В первые недели после старта продаж на все Inbook Y3 Max будут распространяться специальные промо цены, при этом самая младшая модель будет стоить от 46 990 руб.

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Фото: Infinix
Infinix Inbook Y3 Max

Ноутбуки доступны с 6 декабря 2023 г во всех основных ритейл сетях в России.

Серия Infinix Inbook Y3 Max – первая в продуктовом портфолио компании с диагональю 16 дюймов. Ноутбуки сочетают в себе все преимущества линеек Inbook Y, при этом предлагая пользователям большие возможности по организации своего рабочего пространства за счет увеличенного размера. Экран с разрешением FHD и соотношением сторон 16:10 с яркостью в 300 нит позволит работать как в помещении, так и в солнечный день на улице. А 60% соответствие цифровой палитре NTSC обеспечит естественное отображение красок.

Несмотря на увеличенный размер диагонали, ноутбук остался легким – металлический корпус Inbook Y3 Max весит 1,78 кг. Тем, кому важен не только функционал, но и внешний вид устройства, придется по душе фирменная отделка корпуса, сочетающая несколько типов шлифовки поверхности.

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Комплектации и цены Infinix Inbook Y3 Max

Веб-камера Inbook Y3 Max имеет разрешение 1080p. В ней используется специальный синий фильтр, уменьшающий количество бликов во время видеозвонков. При этом отдельная светодиодная подсветка обеспечивает идеальные условия в любой обстановке и в любое время.

Серия Inbook Y3 Max получила процессоры Intel Core i7, i5 или i3 12 поколения с объемом оперативной памяти 8 или 16 ГБ и встроенным накопителем SSD на 512 ГБ. ЦПУ позволяют ноутбукам выполнять любые возложенные на них задачи, не связанные с видеоиграми. Inbook Y3 Max оснащен большой батареей емкостью 70 Втч, обеспечивающей до 14,6 часа работы от одного заряда, а воспроизводить видео в разрешении 1080p ноутбук сможет на протяжении 8,5 часа. В комплекте с ноутбуком поставляется зарядное устройство мощностью 65 Вт с портом USB Type-C, которое также можно использовать для зарядки смартфона.

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Inbook Y3 Max получил 7,06-дюймовый закаленный стеклянный тачпад, поддерживающий технологию multi-touch. Ход клавиш ноутбука составляет 1,4 мм. Клавиатура имеет настраиваемую подсветку, что позволяет печатать даже при полном отсутствии света. А для быстрого набора больших объемов цифровых данных Inbook Y3 Max получил отдельный цифровой блок.

Inbook Y3 Max получил большое количество портов. Ноутбук имеет два USB-A 3.0, два USB-C, HDMI 1.4, слот под карту памяти SD и разъем для наушников 3,5 мм.

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Infinix Mobility – технологическая компания, которая разрабатывает и производит портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г.

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