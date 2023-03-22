Infinix объявила о доступности в России новых ноутбуков серии Y1

Infinix, международная технологическая компания, сообщила о выводе на российский рынок новой серии ноутбуков Infinix Y1. Модельный ряд будет представлен двумя устройствами Y1 Plus на базе процессоров Intel Core i3 и i5, а также Y1 Plus Neo с Intel Celeron. Минимальный объем оперативной памяти моделей составит 8 ГБ.

Все версии будут доступны в светлых и темных оттенках серого цвета.

Ноутбуки серии Infinix Y1 с цельнометаллическим корпусом выдержаны в строгом и стильном дизайне. Вес устройства составляет 1,8 кг, а толщина корпуса – 17.95 мм. В сочетании с большой батареей на 50 Вт.ч, обеспечивающей до 8 часов работы без подзарядки, Y1 становится по-настоящему мобильным решением, оптимальным для работы и отдыха. 15,6-дюймовый экран ноутбука имеет 60-процентное соответствие стандарту NTSC, что обеспечивает отличную и естественную цветопередачу, гарантируя яркие впечатления от просмотра видео и работы с медиа контентом.Соотношение полезной площади дисплея составляет 85%. Y1 Plus оснащен FHD веб-камерой и двойным светодиодом, который поможет пользователю сохранять четкость картинки во время видеоконференций вне зависимости от внешних условий освещения. SSD-диск устройства на 256 или 512 ГБ поддерживает стандарт интерфейса PCIe 3.0, скорость до 2100 МБ/с и возможность последующего расширения до 1 ТБ, благодаря чему у пользователей не будет проблем с местом для хранения всех своих важных данных. Также ноутбук обладает большим количеством разнообразных портов, включая 2 USB-C, 2 USB 3.0, а также HDMI, позволяет без проблем подключать различные периферийные устройства.

Два ключевых отличия Y1 Plus Neo – это процессор семейства Intel Celeron и более приятное соотношение цены и качества. В остальном модель полностью соответствует характеристикам старших ноутбуков в серии.

Infinix Y1 Plus доступен в 2 комплектациях по следующим ценам: i3 / 256 ГБ / 8 ГБ – 38990 руб.; i5 / 512 ГБ / 8 ГБ – 44990 руб.

В России модель будет доступна в 2 цветах: сером и серебряном.

Infinix Y1 Plus Neo стал эксклюзивным предложением Wildberries и будет доступен по следующей цене: Сeleron N5100 / 256 ГБ / 8 ГБ – 29990 руб.

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Модель также будет доступна в 2 цветах: сером и серебряном.

Серия Infinix Y1 Plus предназначена для активных потребителей, которые ценят качество, надежность и внешний вид устройств. Цельнометаллический корпус гарантирует долговечность ноутбука, в то же время сочетание двух типов шлифовки крышки устройства придают ему легко узнаваемый и необычный внешний вид. Тачпад Y1 Plus выполнен из гладкого антибликового стекла. Он создает приятные тактильные ощущения и при этом может похвастаться повышенной прочностью и поддержкой мультитача.

Y1 Plus оснащен ярким 15,6-дюймовым дисплеем с 60-процентным соответствием стандарту NTSC. В результате любое изображение или видео, воспроизводимое на ноутбуке, будет передавать именно те цвета, которые изначально задумывались авторами контента. Другой важной составляющей экрана ноутбука Infinix является его антибликовые свойства, что позволяет комфортно использовать технику не только в помещениях, но и на открытом воздухе в солнечные дни, открывая новые горизонты для работы за городом. При этом благодаря тонким рамкам дисплея соотношение его полезной площади к общим размерам составляет 85%, что придает Y1 Plus существенной компактности для устройств с диагональю 15 дюймов.

Серия Y1 Plus поддерживает технологию Simple File Sharing, которая позволяет отправить любой файл с ноутбука на смартфон Infinix и обеспечивает широкие возможности для совместной работы на устройствах бренда. Решение также позволяет отправлять документы одновременно на несколько устройств с помощью простого перетаскивания.

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Дополнительные функции: отзывчивая клавиатура с автоматической подсветкой. Ход клавиш составляет 1,5 мм; оснащен несколькими портами для удовлетворения различных потребностей пользователей, включая передачу данных, быструю зарядку и проецирование экрана; фирменный контроль качества: ноутбуки Y1 Plus проходят тщательную проверку контроля качества, включающую в себя до 10 тыс. тестов срабатываний клавиатуры, тачпада и открытия/закрытия крышки.