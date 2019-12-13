Huawei выпускает самый мощный мобильный процессор в мире

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Huawei работает над новейшим 5-нанометровым процессором Kirin 1020 для будущих флагманских смартфонов. Он может самым первым получить высокопроизводительные ядра ARM Cortex A78 и стать самым мощным мобильным чипом в мире.

Самый передовой процессор

Раскрыты первые подробности о новейшем процессоре Kirin 1020, над которым работает китайский техногигант Huawei. У него есть все шансы стать самым мощным мобильным чипом в мире на момент анонса – на момент публикации материала ни один из существующих процессоров не мог сравниться с ним по характеристикам.

Работа над Kirin 1020 ведется на протяжении нескольких лет – первые упоминания о нем появились летом 2018 г., еще до анонса Kirin 980, прошлогоднего флагманского процессора. На тот момент он так и не вышел, как не вышел и в 2019 г. – в сентябре Huawei выпустила вместо него Kirin 990 и 990 5G.

Невероятная мощь

Первая и самая важная особенность процессора, по данным ресурса GizChina – это использование в нем ядер Cortex A78, которые на 13 декабря 2019 г. еще даже не были анонсированы разработчиком – компанией ARM. Самая последняя ее новинка – это ядра А77, выпущенные в 2019 г, работающие на частоте до 3 ГГц в смартфонах и до 3,3 ГГц в планшетах и лэптопах и способные объединяться по четыре в одном кластере.

Новые чипы Qualcomm и Samsung едва ли смогут тягаться с грядущим детищем Huawei

Huawei пока не использует новые ядра А77 ни в одном из своих существующих процессоров. Даже самый новый Kirin 990 (как и его версия со встроенным 5G-модемом) работает на А76, тоже вполне современными. В сравнении с ними А77 обеспечивают 35-процентный прирост производительности при вычислениях с плавающей запятой. В итоге прыжок через одно поколение ядер может означать для Kirin 1020 чуть ли не 50-процентный прирост мощности в сравнении с актуальным Kirin 990 5G.

Ядра А78 находятся в разработке, и дату их премьеры ARM пока не называет. Она, заметим, летом 2019 г. прекратила сотрудничество с Huawei под давлением американского правительства, но позже возобновила его.

Но Huawei все же может выпустить «переходный» процессор на ядрах А77. В октябре 2019 г. CNews сообщал о том, что компания работает над новым чипом Kirin 1000, в котором используются именно эти ядра.

Суперсовременный техпроцесс

На фоне имеющихся процессоров новый Kirin 1020 будет выделяться еще и технологическими нормами – Huawei планирует сделать его 5-нанометровым. В настоящее время эти нормы производства полностью освоены только компанией Samsung, но ее скоро догонит тайваньская TSMC. А пока этого не случилось, самые современные процессоры производятся по 7-нанометровой технологии, за исключением, конечно же, Intel – она все никак не может окончательно перейти на 10 нм.

Примерные сроки появления

В последние годы Huawei выпускает топовые процессоры ежегодно, и всегда осенью – Kirin 980 вышел сентябре 2018 г, Kirin 990 увидел свет годом позже. На основе этого можно предположить, что Kirin 1020 покажут общественности в сентябре-октябре 2020 г. Первыми смартфонами на базе этого чипа могут стать аппараты линейки Mate 40.

Существует вероятность, что смартфоны Mate 40 выйдут без ОС Android. Гаджеты актуальной сейчас серии Mate 30 еще работают на этой платформе, но не поддерживают сервисы Google, а в декабре 2019 г. Huawei заявила о своих планах в 2020 г. перевести свои новые смартфоны на собственную платформу Harmony OS. Ее дебют состоялся в августе 2019 г.

Потенциальные конкуренты

Основными соперниками Kirin 1020 могут стать процессоры компаний Apple, Qualcomm и Samsung. Apple в 2020 г. может выпустить чип А14, который тоже может оказаться 5-нанометровым, а Qualcomm в декабре 2019 г. анонсировала 7-нанометровый процессор Snapdragon 865, и есть вероятность появления его улучшенной версии 865 Plus к лету 2020 г. У компании есть подобный опыт – к процессору Snapdragon 855 образца декабря 2018 г. летом 2019 г. она добавила более мощный 855 Plus.

Что касается компании Samsung, то 12 декабря 2019 г. ресурс WCCFtech сообщал о ведущейся в ней разработке 5-нанометрового процессора Exynos 1000. Данный чип, как и Kirin 1020, будет построен на ядрах Cortex A78, но их количество в нем не установлено – известно лишь, что будет в общей сложности два кластера – в одном высокопроизводительные ядра, в другом энергоэффективные.

Сроки выхода Exynos 1000 пока не установлены – сперва Samsung выпустит 7-нанометровый Exynos 990, который в начале 2020 г. войдет в состав флагманов линейки Galaxy S11.

Младший брат Kirin 1020

Вместе с флагманским 5-нанометровым процессором на новейших ядрах Huawei может выпустить и чип попроще – Kirin 820. Он заменит собой вышедший летом 2019 г. Kirin 810, и первыми устройствами на его основе могут стать смартфоны Nova 7 или 10X.

При этом остается неизвестным модель процессора в смартфонах серии Р40, премьера которых ожидается конце зимы или начале весны 2020 г. Вероятно, они получат Kirin 990 в обеих версиях, как это было с серией P30 и процессором Kirin 980.