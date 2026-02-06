Разделы

Техника
|

Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога

Raspberry Pi возродила производство устаревшего одноплатного ПК Pi 4 Model B. Он вышел семь лет назад и современным требованиям давно не отвечает, но при этом его цена существенно выросла. В конструкции есть лишь одно изменение – два модуля ОЗУ вместо одного, хотя их суммарный объем тот же. Причина – чипы меньшей емкости проще достать на фоне кризиса оперативной памяти из-за искусственного интеллекта.

Вернуть 2019 год

Raspberry Pi, самый известный в мире производитель одноплатных компьютеров, вернулся к производству модели Pi 4 Model B, пишет портал CNX Software. Это устаревшая модель – как сообщал CNews, она вышла в июне 2019 г., почти семь лет назад, и даже тогда не могла тягаться по своим возможностям с китайскими конкурентами. В сентябре 2023 г. на смену ей пришел Raspberry Pi 5, тоже не самый производительный в сравнении с аналогами из КНР.

В производство отправлена новая модификация Pi 4 Model B, у которой есть всего лишь одно отличие от прежней. Это не новый процессор, но в некотором роде новая оперативная память.

В оригинальном Pi 4 Model B установлен один чип DDR4, тогда как в новой версии их два. При этом емкость не изменилась – просто каждый из этих чипов имеет вдвое меньший объем, чем раньше.

ras6.jpg

Jainath Ponnala / Unsplash
Pi 4 Model B вернулся

Однако же цены на Pi 4 Model B за последние месяцы поднимались несколько раз. В начале февраля 2026 г. Raspberry Pi уведомила потенциальных покупателей о новом подорожании этой и других моделей – на $10-60 (766-4600 руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2026 г.) в зависимости модификации. Выросла стоимость моделей с 2-16 ГБ ОЗУ, версия 1 ГБ не подорожала.

Нынешний скачок цен является намного более значительным по сравнению с предыдущим, случившимся в конце 2025 г. Он оставляет 20-40% против 5-25% двумя месяцами ранее.

Причина лишь одна

У происходящего есть ровно одно официальное объяснение – кризис на мировом рынке оперативной памяти, вызванный бумом спроса на нейросети. Индустрия искусственного интеллекта стремительно поглощает все «железо» – оперативную память, SSD, серверные процессоры и пр., в результате чего все это становится дефицитом на потребительском рынке и дорожает.

ras61.jpg

Raspberry Pi
Сверху отличий нет, кроме даты выпуска. Почему-то 2025, а не 2026

В Raspberry Pi отметили, что достать два чипа оперативной памяти, например, на 4 ГБ, проще и часто даже дешевле, чем один на 8 ГБ. Это и подтолкнуло компанию к выпуску новой «двухчиповой» версии Pi 4 Model B, каждый модуль RAM у которой стоит на разных сторонах печатной платы.

Подрыв устоев

Нельзя не отметить, что появление второго модуля ОЗУ сделало «обновленный» Pi 4 Model B уникальным. Никогда раньше Raspberry Pi не выпускала такие одноплатники – 2012 г. каждый ее компьютер, вне зависимости от модели, года выпуска и модификации, оснащался лишь одним чипом RAM.

ras62.jpg

Raspberry Pi
Главное и единственное отличие

В случае Pi 4 Model B тыльная сторона печатной платы всегда была почти пустой. Из компонентов, которые могли бы пригодиться пользователю, там всегда располагался только слот под карту microSD.

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора
цифровизация

Иными словами, Raspberry Pi не пришлось радикально переделывать схемотехнику Pi 4 Model B. Впрочем, изменения все же были. «Печатная плата подверглась переработке, чтобы появилось место для размещения второго модуля DRAM на обратной стороне платы, и была возможность его пайки методом оплавления при производстве», – указано в официальной документации Rapberry Pi к «новому» компьютеру.

В том же документе компания признает, что пошла на эти меры только с целью обеспечения большей гибкости цепочек поставок модулей оперативной памяти.

В компании отметили, что на работоспособности Pi 4 Model B изменение в конструкции почти не отразится, но подчеркнули, что некоторые задачи теперь могут выполняться хуже, чем раньше, а другие, напротив, лучше. Об этом лично заявил инженер-программист Raspberry Pi Джеймс Хьюз (James Hughes).

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Почти подходит для секса. Создан уникальный теплый человекоподобный робот – на ощупь как человек. Видео

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): трезвый взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще