Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога

Raspberry Pi возродила производство устаревшего одноплатного ПК Pi 4 Model B. Он вышел семь лет назад и современным требованиям давно не отвечает, но при этом его цена существенно выросла. В конструкции есть лишь одно изменение – два модуля ОЗУ вместо одного, хотя их суммарный объем тот же. Причина – чипы меньшей емкости проще достать на фоне кризиса оперативной памяти из-за искусственного интеллекта.

Вернуть 2019 год

Raspberry Pi, самый известный в мире производитель одноплатных компьютеров, вернулся к производству модели Pi 4 Model B, пишет портал CNX Software. Это устаревшая модель – как сообщал CNews, она вышла в июне 2019 г., почти семь лет назад, и даже тогда не могла тягаться по своим возможностям с китайскими конкурентами. В сентябре 2023 г. на смену ей пришел Raspberry Pi 5, тоже не самый производительный в сравнении с аналогами из КНР.

В производство отправлена новая модификация Pi 4 Model B, у которой есть всего лишь одно отличие от прежней. Это не новый процессор, но в некотором роде новая оперативная память.

В оригинальном Pi 4 Model B установлен один чип DDR4, тогда как в новой версии их два. При этом емкость не изменилась – просто каждый из этих чипов имеет вдвое меньший объем, чем раньше.

Jainath Ponnala / Unsplash Pi 4 Model B вернулся

Однако же цены на Pi 4 Model B за последние месяцы поднимались несколько раз. В начале февраля 2026 г. Raspberry Pi уведомила потенциальных покупателей о новом подорожании этой и других моделей – на $10-60 (766-4600 руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2026 г.) в зависимости модификации. Выросла стоимость моделей с 2-16 ГБ ОЗУ, версия 1 ГБ не подорожала.

Нынешний скачок цен является намного более значительным по сравнению с предыдущим, случившимся в конце 2025 г. Он оставляет 20-40% против 5-25% двумя месяцами ранее.

Причина лишь одна

У происходящего есть ровно одно официальное объяснение – кризис на мировом рынке оперативной памяти, вызванный бумом спроса на нейросети. Индустрия искусственного интеллекта стремительно поглощает все «железо» – оперативную память, SSD, серверные процессоры и пр., в результате чего все это становится дефицитом на потребительском рынке и дорожает.

Raspberry Pi Сверху отличий нет, кроме даты выпуска. Почему-то 2025, а не 2026

В Raspberry Pi отметили, что достать два чипа оперативной памяти, например, на 4 ГБ, проще и часто даже дешевле, чем один на 8 ГБ. Это и подтолкнуло компанию к выпуску новой «двухчиповой» версии Pi 4 Model B, каждый модуль RAM у которой стоит на разных сторонах печатной платы.

Подрыв устоев

Нельзя не отметить, что появление второго модуля ОЗУ сделало «обновленный» Pi 4 Model B уникальным. Никогда раньше Raspberry Pi не выпускала такие одноплатники – 2012 г. каждый ее компьютер, вне зависимости от модели, года выпуска и модификации, оснащался лишь одним чипом RAM.

Raspberry Pi Главное и единственное отличие

В случае Pi 4 Model B тыльная сторона печатной платы всегда была почти пустой. Из компонентов, которые могли бы пригодиться пользователю, там всегда располагался только слот под карту microSD.

Иными словами, Raspberry Pi не пришлось радикально переделывать схемотехнику Pi 4 Model B. Впрочем, изменения все же были. «Печатная плата подверглась переработке, чтобы появилось место для размещения второго модуля DRAM на обратной стороне платы, и была возможность его пайки методом оплавления при производстве», – указано в официальной документации Rapberry Pi к «новому» компьютеру.

В том же документе компания признает, что пошла на эти меры только с целью обеспечения большей гибкости цепочек поставок модулей оперативной памяти.

В компании отметили, что на работоспособности Pi 4 Model B изменение в конструкции почти не отразится, но подчеркнули, что некоторые задачи теперь могут выполняться хуже, чем раньше, а другие, напротив, лучше. Об этом лично заявил инженер-программист Raspberry Pi Джеймс Хьюз (James Hughes).