Создатель легендарных одноплатных компьютеров резко поднял цены. Топовая модель теперь на $60 дороже

Raspberry Pi подорожал

Разработчик легендарных одноплатных компьютеров Raspberry Pi поднял цены почти на весь модельный ряд устройств четвертого и пятого поколений, включая классические размером с банковскую карту, компактные вычислительные модули (Compute Module) и встроенные в корпус клавиатуры. Об этом сообщило издание The Register.

Надбавка к цене отличается в зависимости от количества оперативной памяти «на борту» одноплатника четвертой или пятой серии и составляет около 20-40%. Так, модели с 2 ГБ ОЗУ подорожают на $10 (около 770 руб. по курсу ЦБ на 3 февраля 2026 г.), с 4 ГБ – на $15 (1155 руб.), цена 8-гигабайтных устройств увеличилась на $30 (2310 руб.). Флагманские конфигурации, несущие 16 ГБ, подскочили в цене на внушительные $60 (4620 руб.).

Таким образом, с учетом корректировки ценник на Raspberry Pi 5 (2 ГБ) оказался на уровне $65 (5005 руб.), Pi 5 (4 ГБ) теперь будет стоит не менее $85 (6545 руб.), за Pi 5 (8 ГБ) придется выложить от $125 (9625 руб.). Наконец, рекомендуемая розничная цена Pi 5 (16 ГБ) определена на уровне $205 (15785 руб).

Персональный компьютер в форм-факторе клавиатуры Raspberry Pi 500+ (16 ГБ), елси повезет, можно будет приобрести за $260 (20020 руб.). Упрощенная версия Pi 500+ – Pi 500 – обойдется покупателю ровно вдвое дешевле ($130, или 10010 руб.).

Vishnu Mohanan / Unsplash Raspberry Pi вновь поднимает цены на одноименные мини-компьютеры

Что касается линейки Pi 4, то здесь ситуация следующая: 2-гигабайтная и 4-гигабайтная модели достигли цены в $55 (4235 руб.) и $75 (5775 руб.) соответственно. В топовой конфигурация (8 ГБ) стандартная «четверка» отныне стоит $115 (8855 руб.).

Повышение цен не затронуло Pi 4 и Pi 5 в самой базовой конфигурации – с 1 ГБ оперативной памяти, которые по-прежнему будут стоить $35 (2695 руб.) и $45 (3465 руб.) соответственно. Не коснулось оно и стремительно устаревающих вариантов Raspberry Pi – Pi Zero и Pi 3. Заключенная в корпус клавиатуры модель Pi 400 с 4 ГБ ОЗУ на «борту» также сохранила ценник в $60 (4620 руб.).

Второе повышение цен за два последних месяца

Последний раз разработчик Raspberry Pi повышал цен в начале декабря 2025 г., о чем в соответствующем материале сообщил CNews.

Тогда масштабы роста стоимости одноплатников серий Pi 5 и Pi оказались куда более скромными как в относительных (5-25%), так и абсолютных (+$5-25) значениях. Например, цена версии Pi 5 с 16 ГБ стала выше на $25 (тогда – 1940 руб.), увеличившись со $120 (9320 руб.).

Кроме того, в начале декабря 2025 г. на рынок была выведена новая модификация Raspberry Pi 5 всего лишь с 1 ГБ оперативной памяти.

Причина – продолжающийся дефицит памяти

В январе 2026 г. аналитики TrendForce спрогнозировали рост контрактных цен на DRAM по итогам I квартала 2026 г. на 60%. Однако уже в начале февраля скорректировали свой прогноз в сторону дальнейшего удорожания актива, ставшего особо ценным в связи со всплеском интереса к технологиям искусственного интеллекта. Актуализированная версия прогноза тайваньских экспертов предполагает увеличение контрактных цен на 90-95% в течение первых трех месяцев 2026 г.

За постоянный рост стоимости DRAM следует благодарить дефицит, вызванный огромным спросом со стороны дата-центров, масштабирующих свою инфраструктуру для удовлетворения нужд облачных провайдеров – гиперскейлеров в мощностях для обучения моделей ИИ и их дальнейшего инференса.

Производителям памяти выгоднее выпускать и продавать больше дорогостоящей HBM (памяти с высокой пропускной способностью для ускорителей вычислений), нежели DDR и LPDDR, используемую в ПК, смартфонах и одноплатниках вроде Raspberry Pi. Впрочем, как отмечает The Register, стоечные высокопроизводительные системы тоже нуждаются в «стандартной» DRAM. Так, в Nvidia Vera Rubin NVL72 задействовано 54 ТБ памяти LPDDR5X.

Временные трудности

По словам генерального директора Raspberry Pi Foundation Эбена Аптона (Eben Upton), беспокоиться, опасаться повышения цен на Pi Zero, Pi 3 и прочие давно находящиеся в производстве продукты в обозримом будущем не стоит – компания располагает запасами памяти типа LPDDR2, которая применяется в устройствах данного типа, которых хватит на несколько лет.

Согласно оценке топ-менеджера, 2026 г. тоже будет сложным с точки зрения расценок на оперативную памяти, но в компании прикладывают максимум усилий, направленных на минимизацию влияния рыночных факторов на ее ценовую политику. Он также подчеркнул, что принятые организацией меры носят временный характер и пообещал «откатить» цены обратно, когда ситуация на рынке нормализуется.