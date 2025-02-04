«МегаФон»: в России окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C

В России растет востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние два года в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota их стали приобретать на 28% чаще. Это можно объяснить универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъем Type-C. Если три года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 г. начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone. Данный разъем несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них – дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны – с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т. д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству – сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе – в дороге.

Продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 гг. почти на треть, в деньгах – на 36%. В итоге по результатам 2024 г. такие разъемы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств: больше половины из них уже имели разъем Type-C (52%).

Так, доля Type-C в АЗУ выросла с 18% до 32%, в СЗУ (без учета беспроводных зарядок) – с 53% до 61%, на дата-кабелях – с 37% до 48%. При этом автомобильные зарядные устройства стали рекордсменами по приросту USB-C – их стали приобретать в 2,4 раза чаще. Для сравнения, продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали на 38%, а с Lightning – выросли всего на 4%.

Type-C – это тип разъема на смартфонах и других электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 г., а в 2019 г. появилась его текущая модификация. Среди его преимуществ – универсальность, высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрая зарядка, а также удобство конструкции: штекер Type-C симметричен, его можно подсоединять к устройствам любой стороной.

Стремительный рост использования Type-C обусловлен не только техническими характеристиками, но и регуляторной политикой. В 2022 г. Еврокомиссия приняла директиву о том, что до конца 2024 г. стандарт Type-C должен стать универсальным разъемом на электронных устройствах, среди которых смартфоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные колонки, ручные игровые приставки, устройства для чтения электронных книг, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные системы. В результате производители были вынуждены корректировать свои производственные планы, чтобы соответствовать новым требованиям.

На Type-C перешли даже смартфоны Apple, которые обычно предлагали пользователям гаджеты с собственным разъемом Lightning или беспроводную зарядку как альтернативу. В России жестких требований к разъемам пока не предъявляется, однако европейские тенденции стали заметны и на нашем рынке.

«Явный рост спроса на USB-C наметился еще год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъемом. Как следствие, растет спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее, мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъемами, поскольку у пользователей на руках остается достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами», – сказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.