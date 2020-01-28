Zenuity и HPE займутся разработкой беспилотных автомобилей

Zenuity выбрал Hewlett Packard Enterprise (HPE) в качестве поставщика ИТ-инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений, необходимой для развития систем беспилотного вождения нового поколения.

Zenuity – это совместное предприятие Volvo Cars (VCC) и Veoneer, двух шведских компаний, чьи имена являются синонимами автомобильной безопасности. Их автомобильные платформы призваны обеспечить эффективность мирового класса при беспилотном управлении и неизменно соответствуют строгим критериям тестов безопасности в реальной среде.

HPE предоставит Zenuity ключевые услуги по обработке данных, которые позволят компании собирать, хранить, систематизировать и анализировать данные, генерируемые ее всемирной сетью тестовых транспортных средств и центров разработки ПО. Законченная ИТ-инфраструктура будет поставляться по модели «как услуга» посредством HPE GreenLake.

«Все это важнейшие элементы создания беспилотных автомобилей будущего, – сказал Деннис Нобелиус, исполнительный директор Zenuity. – HPE закладывает для нас фундамент, на котором будет построено все остальное».

«Смена парадигмы, которую мы наблюдаем последние несколько лет, поразительна. Беспилотные транспортные средства открывают самые большие за последние десятилетия возможности для совершения переворота в автомобильной промышленности. Чтобы этого достичь, критически важно оптимизировать конвергенцию высокопроизводительных вычислений, аналитики данных и искусственного интеллекта», – сказал Антонио Нери, президент и главный исполнительный директор HPE.

«По мере того, как Zenuity проводит эту трансформацию, крайне важно создать экосистему, которая поддержит эту конвергенцию, а также соответствующую инфраструктуру для границы сети, хранения данных, вычислений и предоставления услуг. Данное партнерство позволит Zenuity пользоваться инновационными технологиями HPE и гибко адаптироваться по мере роста – ради этого мы и предоставляем нашим клиентам продукты и решения по модели «как услуга», – отметил Нери.

В основе решения HPE для Zenuity лежат специально разработанные для высокопроизводительных вычислений технологии: системы HPE Apollo, серверы HPE ProLiant и высокопроизводительное решение для файлового хранения на основе параллельной файловой системы Lustre, – и они будут предоставляться по модели «как услуга» посредством HPE GreenLake. HPE Pointnext Services будет отвечать за управление решением, создавая для разработчиков Zenuity удобную среду для тестирования, изучения и проверки новых поколений своего флагманского программного обеспечения для беспилотного вождения.

«Пока многие пытаются стать первыми на рынке беспилотного управления и стремятся к развертыванию, мы сосредоточены на создании наиболее безопасных решений. Формирование нашего собственного стандарта безопасности в реальной среде является частью этого и зависит от нашей способности создать ведущий в мире пакет программного обеспечения, построенный на базе надежной инфраструктуры», – отметил Нобелиус.

Развертывание ожидается летом 2020 года. Сперва оно пройдет в Швеции, а в ближайшем будущем планируется совершить и глобальное развертывание.