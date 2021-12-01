У молодого безработного россиянина грабители отобрали 350 миллионов в криптовалюте

24-летний житель Томска Владислав лишился свыше 365 млн руб. в биткоинах в результате ограбления. Преступник напал на него у порога его квартиры и заставил перевести на сторонний счет 85 биткоинов. Откуда у Владислава взялась такая сумма, неясно. Полиция нашла подозреваемого, хотя и неизвестно, каким образом, поскольку во время нападения он был в медицинской маске.

Безработный миллионер

Россиянин Владислав (его фамилия не раскрывается), не имеющий работы и проживающий в Томске, подвергся ограблению, в результате которого лишился более 362 млн руб. Как пишет «Мир 24», эти деньги он хранил в биткоинах.

Неприятность, в которой оказался 24-летний Владислав, произошла в октябре 2021 г. Более точная дата неизвестна. Грабитель поджидал криптомиллионера прямо на пороге его квартиры. Злоумышленник был в медицинской маске, и увидеть его лицо Владиславу не удалось.

Налетчик дождался, пока Владислав выйдет из своей квартиры и, угрожая ему пистолетом, заставил его вернуться домой. Попав в квартиру в своей жертве, он потребовал от него перевести на сторонний криптокошелек 85 биткоинов.

Слишком темная история

Как Владислав стал миллионером, накопив на своем кошельке десятки биткоинов, на момент публикации материала не раскрывалось. Биткоин – это самая популярная и дорогая криптовалюта в мире. Его курс на 1 декабря 2021 г., по данным профильного портала CoinDesk, находился на уровне $57 тыс. (4,27 млн руб. по курсу ЦБ). Таким образом, добыча вора составила почти 363 млн руб.

Владельцы биткоинов подвержены риску оказаться жертвой грабежа

Грабитель не стал забирать у Владислава все криптотокены, оставив ему пять виртуальных монет (более 21 млн руб.). С чем связана такая щедрость, остается загадкой.

Также нет никаких данных о том, откуда вор узнал о финансовом положении Владислава. Забрав почти все биткоины, он «позаимствовал» у него еще и ноутбук, смартфоны и неназванную сумму денег в виде наличных.

Грабителей было двое

Заполучив биткоины, налетчик положил Владислава на кровать и связал его скотчем. Дальнейшие его действия неизвестны – сообщается лишь, что за связанным миллионером в течение целых восьми часов наблюдал второй грабитель, подельник первого.

Зачем преступникам потребовалось неусыпно следить за связанным Владиславом в течение столь долгого времени, остается загадкой. По прошествии восьми часов наблюдатель получил телефонный звонок и покинул квартиру.

Владиславу удалось освободиться, после чего он обратился в полицию. Как он сумел избавиться от скотча, которым он был связан, не сообщается.

Подозреваемый найден

Российская полиция сработала довольно быстро. На начало декабря 2021 г. подозреваемый в хищении миллионов рублей уже был найден и задержан. Им оказался некий 36-летний Николай Архисов, хотя пока и неясно, основной ли это грабитель, или же полиция поймала «надзирателя».

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Вопрос о том, как полиция вышла на Архисова, остается открытым, поскольку вор, как известно, был в медицинской маске, и потерпевший не мог разглядеть его лицо. Тем не менее, подозреваемый сознался в грабеже и уже вернул Владиславу 36 млн руб., то есть около 10% от украденного.

Где находится оставшаяся сумма, а также будет ли она возвращена владельцу, информации пока нет.

Как россиян грабят из-за криптотокенов

Граждане России, владеющие крупными суммами в виртуальных деньгах или связанные с криптовалютой, часто становятся жертвами грабежа в реальной жизни. Хотя грабят их не всегда на территории родной страны. Так, в конце января 2018 г. россияне Максим Лоцок и Анна Никулина, которых издание RT назвало «российскими криптовалютными миллионерами», были обворованы в их собственном доме в Таиланде.

По их заявлениям, воры на протяжении нескольких часов удерживали Анну и Максима, требуя перевести все имеющиеся в их распоряжении токены на сторонний счет. Напавшие в итоге заполучили $100 тыс. (почти 7,5 млн руб.), а также унесли с собой два Apple iPhone и три MacBook неизвестной модели.

Спустя месяц, в конце февраля 2018 г. жертвой ограбления стал Юрий Майоров, руководитель команды разработчиков криптовалюты PRIZM, пишет РБК. Со слов Майорова, 22 февраля в 22:00 он находился на улице Исаковского, когда на него напали четверо неизвестных, избили и силой посадили в Mercedes. Затем они возили его по городу, требуя деньги.

Позже Майорова выкинули из машины на улице Борисовские пруды. Похитители отобрали у него «сумку, в которой находились личные вещи, документы, ноутбук, два телефона сотовой связи и $20 тыс. (почти 1,5 млн руб. – прим CNews». Об этом РБК сообщил неназванный источник в ГУ МВД по Москве. Что Майоров делал поздним вечером на улице с такой крупной суммой денег, осталось неизвестным.