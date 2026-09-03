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Участник «Сколково» развернул комплекс виртуального медиа-производства в Заполярье

НПО «Варя», участник «Сколково» внедрило комплекс производства Camix Vision в арктическом заполярном круге: завершена пусконаладка тракта виртуального производства новостной вещательной студии холдинга «Ямал‑Медиа» в Салехарде. Разработка системы Camix Vision велась в рамках акселератора «Микроэлектроника» при поддержке Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Салехард — единственный в мире город, расположенный непосредственно на линии Северного полярного круга. Территории к северу от этой параллели относят к Заполярью — региону с характерными арктическими и субарктическими природными условиями. Появление здесь студии с технологиями виртуального продакшена и расширенной реальности (XR) подчеркивает, что передовые решения становятся доступны не только федеральным медиа холдингам, но и региональным вещателям. Проект, реализованный совместно со специалистами Phygit Lab, стал важным шагом в развитии современной медиа производственной инфраструктуры для одного из самых удаленных регионов России.

Весь этап пусконаладочных работ был выполнен всего за пять дней — рекордно короткий срок для проектов такого уровня. Достичь этого удалось благодаря слаженной работе специалистов НПО «Варя», Phygit Lab и команды «Ямал‑Медиа». После завершения пусконаладки специалисты НПО «Варя» обучили инженерную и творческую команды телеканала работе с новым комплексом — от калибровки оборудования до управления виртуальными сценами.

По данным НПО «Варя», важной особенностью проекта стал высокий уровень локализации: более 40% комплекса составляют российские разработки, включая ключевые элементы тракта виртуального производства. Для региональной студии такой показатель можно считать уникальным, а для федеральных вещателей — редким.

Разработка системы Camix Vision велась в рамках акселератора «Микроэлектроника» при поддержке Фонда «Сколково», в том числе грантового финансирования на сумму свыше 800 тысяч рублей и была реализована в двухлетний срок.

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково»: «Региональные медиа находятся сегодня в непростой технологической ситуации: их бюджеты несопоставимы с федеральными, а за внимание зрителя приходится конкурировать с крупнейшими мировыми платформами. Здесь технологии из «Сколково» могут дать серьезное преимущество – инструменты современного медиапроизводства становятся намного доступнее, что позволяет создавать визуально сложный контент без кратного роста производственных затрат. При этом речь идет о быстрорастущем технологическом рынке: по оценке экспертов, мировой рынок virtual production составлял около 3 млрд в 2025 г. и может вырасти до 12 млрд долларов к 2033 г. В «Сколково» в направлении технологий для медиа – от виртуального продакшена, фотограмметрии и motion capture до CDN и других решений для производства и доставки контента – сегодня представлено более 200 компаний-участников. Особенно ценно, что в данном случае речь идет не о демонстрации или пилоте. Комплекс становится частью ежедневного «боевого» производства: виртуальная студия, 3D-декорации и XR будут использоваться для выпуска новостей и других телепрограмм. Именно такие внедрения, когда технология начинает работать в реальном производственном контуре, для нас являются главным показателем зрелости продукта».

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Благодаря комплексу ТВ-канал сможет создавать новости, развлекательные и тематические программы в режиме реального времени с использованием технологий виртуального продакшена и XR. В основе проекта — виртуальная новостная студия и несколько виртуальных 3D-декораций для различных форматов вещания. Это позволяет выпускать разные программы в течение одного съемочного дня без смены физических декораций — достаточно переключиться между виртуальными сценами. В студии настроен пятикамерный вещательный тракт с поддержкой камер на штативах, тележке и операторском кране.

Система трекинга Camix Vision 3.0 оснащена встроенным лазерным дальномером, который автоматически определяет расстояние до объекта съемки, ускоряя настройку и повышая точность совмещения реального и виртуального пространства. Комплекс также включает платформу Camix Prizm и программное обеспечение для калибровки виртуальной камеры под LED-экран - Camix Prizm HE (LED & XR). Еще одна особенность — напольная система трекинговых меток. Если в большинстве подобных решений маркеры размещаются на потолке, то в Camix Vision 3.0 инженеры реализовали систему с метками на полу. Такой подход упрощает монтаж и обслуживание оборудования, а также делает внедрение виртуального производства более гибким для вещательных студий.

Александр Анфимов, заместитель генерального директора «Ямал‑Медиа»: «Специалисты НПО «Варя» успешно выполнили комплекс работ по внедрению и настройке виртуальной студии для производства новостных программ. В рамках проекта были осуществлены профессиональный монтаж, калибровка оборудования и его бесшовная интеграция в существующий производственный тракт. Отдельно отмечаем стабильную синхронизацию реальной и виртуальной камер, точную передачу данных о позиционировании, зуме и фокусе, а также высокое качество совмещения графики с фоном в режиме реального времени.

Установленный комплекс позволяет оперативно менять виртуальные декорации, добавлять графические элементы и создавать современный динамичный визуальный ряд. Техническая поддержка оказана на высоком уровне: специалисты компании оперативно решали возникающие вопросы и помогали оптимизировать рабочие процессы».

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