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Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма "1С" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

На площадке Петербургского международного экономического форума 2021 металлургический холдинг Новосталь-М и фирма 1С подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Свои подписи на документе поставили Генеральный директор, Председатель правления Новосталь-М Иван Демченко и директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

В рамках соглашения планируется усилить взаимодействие сторон по внедрению цифровых систем управления на платформе "1С:Предприятия" для повышения эффективности производственных активов Новостали-М. Сотрудничество компаний будет направлено на разработку интегрированных эффективных решений с целью комплексной автоматизации рабочих процессов в металлургии.

Эльяс Касми

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