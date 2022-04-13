«Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group

Онлайн-сервис доставки товаров «Сбермаркет» объявил о сотрудничестве с винным проектом L-Wine by Luding Group. Клиенты смогут выбрать из более чем 5 тыс. наименований алкогольной продукции со всего мира и оформить заказ с услугой самовывоза.

В «Сбермаркете» доступен весь ассортимент L-Wine: популярные тихие и игристые вина, крепкие и слабоалкогольные напитки, пиво, редкие коллекционные образцы и подарочные наборы. На весь ассортимент сейчас действует скидка 30%.

Уже сейчас можно оформить заказ и получить его самостоятельно без очередей в любом из 27 бутиков в Москве и Красногорске ― в удобное время с 10 до 22 часов. Минимальная сумма заказа составляет 1 тыс. руб. В перспективе возможность заказа через «Сбермаркет» появится во всех городах присутствия L-Wine by Luding Group.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал:«Мы стремимся к тому, чтобы клиент мог заказать у нас все, что нужно. Поэтому мы постоянно увеличиваем пул партнеров и категорий товаров, которые доступны к заказу через сервис. Запуская сотрудничество с L-Wine by Luding Group, Сбермаркет делает еще один шаг в этом направлении. А формат самовывоза позволяет нам предлагать широкий выбор алкогольных напитков, которые можно забрать в удобное время и без очереди».

Андрей Ушаков, директор по маркетингу Luding Group, отметил: «Портфолио L-Wine by Luding Group хорошо известно ценителям качественных напитков. Мы многие годы работали над повышением винной культуры и доступности знаний, которые помогают делать выбор и получать удовольствие от напитков. Многие наши клиенты имеют сформированные предпочтения и часто приходят в винотеку с конкретным запросом. Партнерство со «Сбермаркетом» открывает нам новые возможности для работы с такой аудиторией и для привлечения новых клиентов».

Самовывоз становится все более популярной услугой среди клиентов «Сбермаркета»: только за I квартал 2022 г. количество таких заказов увеличилось на 13% по сравнению с данными за IV квартал прошлого года. Одним из драйверов роста стала возможность заказать алкоголь наряду с продуктами и товарами для дома. В марте 2022 г. доля алкоголя в заказах с самовывозом составила 21% от общей стоимости заказов.