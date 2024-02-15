Разделы

Телеком Цифровизация Навигация
|

В «Криптоните» разработали алгоритм оптимизации геосервисов с помощью H-кривых

Эксперт отдела перспективных исследований российской компании «Криптонит» Игорь Нетай разработал способ ускорения обнаружения объектов, принадлежащих одному региону с произвольно заданными размерами. Материал станет частью научной работы о перспективах применения H-кривых в геохешинге. Об этом CNews сообщили представители компании «Криптонит».

Сегодня все чаще требуется учитывать географическую привязку и выполнять поиск в локальном окружении клиента. Иными словами, регулярно возникает необходимость найти что-то или кого-то рядом с конкретным пользователем. «Где ближайший банкомат?», «Кто из друзей поблизости?», «Какие тут аптеки?». Подобные запросы миллионами поступают в сервисы геолокации каждый день, при этом существующие подходы к решению этой задачи не исчерпали возможностей оптимизации.

За счет алгоритмической оптимизации можно быстрее выполнять поиск в различных масштабах — от полушария Земли до конкретного здания.

По мнению автора исследования, хеширование данных о географических точках с помощью заполняющей пространство H-кривой может рассматриваться как новый подход к оптимизации сервисов, использующих геолокацию. Такой метод сэкономит вычислительные ресурсы и уменьшит время обработки запросов, что важно для сохранения конкурентного преимущества.

Также H-кривая обладает лучшими свойствами кластеризации, поэтому ее применение имеет меньше ограничений в продвинутых геосервисах, использующих многослойное и динамическое наложение различных данных на карту.

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы
CNews Analytics

Код реализации Н-кривых Игорь Нетай выложил в открытом доступе на портале GitHub.

***

«Криптонит» — российская технологическая и научно-исследовательская группа компаний в составе холдинга «ИКС». Организация разрабатывает ПО и ПАК для хранения и анализа больших данных с помощью ML-моделей. «Криптонит» также проводит научные исследования в области ИИ, криптографии, информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

«Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще