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Syssoft поставила решения Adobe для творчества в Dataduck

ПО Софт Ритейл Дистрибуция

Syssoft («Системный софт») завершила поставку программных продуктов для творческой работы в агентство Dataduck. В рамках проекта поставлены лицензии коллекции сервисов Adobe Creative Cloud, которые совмещают в себе решения для обработки изображений и видео, создания макетов, интерфейсов и прототипов, а также векторной графики и работы с документами PDF.

Компания Dataduck специализируется на оказании маркетинговых услуг и производстве рекламы для российских и зарубежных компаний финансового сектора. Агентство также разрабатывает учебные материалы по заказу своих клиентов, проводит обучающие мероприятия в области финансов, оказывает профессиональные консалтинговые услуги и предоставляет сервисы клиентской поддержки.

«Большая часть нашего коллектива — люди творческие: дизайнеры, монтажеры, специалисты по видеопродакшену. Нам очень важно, чтобы они тратили как можно меньше усилий на техническую сторону работы и как можно больше усилий прикладывали к разработке креативных концепций, роликов и запоминающегося визуального контента. Именно поэтому мы выбираем самое технически “продвинутое” программное обеспечение. А специалисты Syssoft помогают нам быстро и правильно пройти все формальности лицензирования», — отметила Анастасия Воронова, HR Manager компании Dataduck.

«Во многих случаях приобрести подписку на коллекцию бывает значительно выгоднее, чем покупать лицензии на каждый программный пакет в отдельности. Для того, чтобы понять это, нужно оценить объем и состав задач, которые решаются в компании. Компания Dataduck комплексно решает задачи своих клиентов, поэтому для их бизнеса важно иметь широкие возможности обработки контента. В рамках Adobe Creative Cloud специалисты Dataduck получают доступ к десяткам приложений для ПК и мобильных устройств, что помогает “закрывать” почти весь цикл творческих задач», — отметил Владимир Бухтияров, руководитель отдела продаж компании Syssoft.

Коллекция Adobe Creative Cloud объединяет более 20 программных решений и сервисов для творческой работы, в том числе создания 3D- и AR-контента. В коллекцию входят как популярные продукты, такие как Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, Acrobat, Dreamweaver, так и узкоспециализированные инструменты, например, Animate для создания анимации и 2D-персонажей и Aero для разработки дополненной реальности без написания кода.

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