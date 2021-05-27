Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься

Прекращена работа над Glimpse

Прекратил свое развитие проект Glimpse, в рамках которого велась разработка бесплатного графического редактора – свободного аналога Adobe Photoshop. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Проект прекратил прием пожертвований и отправил репозитории с исходным кодом в архив. Будущее Glimpse туманно, разработчики на данный момент не готовы говорить о сроках возможного возвращения к работе над ПО, поскольку «не хотят давать ложных надежд».

Решение было принято после того, как лидер проекта, британец Бобби Мосс (Bobby Moss), отошел от дел в феврале 2021 г., как объяснил он сам, по требованию работодателя. В сообщении не говорится о том, где именно трудится Мосс, однако в его профиле на хостинге проектов Github указано, что он занимается написанием технической документации для американской корпорации Oracle.

Ушел и не вернулся

По словам разработчика, к августу 2020 г. развитие Glimpse превратилась для него в фактически во вторую, неоплачиваемую работу, которой он не мог уделять достаточно времени из-за полной занятости на основном месте работы.

Прекращена разработка одного из форков GIMP – популярной бесплатной альтернативы Photoshop

Как рассказывает Мосс, работодатель с самого начала тщательно следил за его участием в Glimpse и в определенный момент времени выразил опасения, что участие в проекте негативно скажется на основной работе. Кроме того, за это время в политике компании произошли некоторые изменения, из-за которых Моссу потребовалось доказывать руководству отсутствие конфликта интересов. По совету работодателя глава Glimpse временно отказался от участия в проекте, по крайней мере до тех пор, пока юридические нюансы не будут урегулированы, а сам Мосс не будет располагать четким планом того, как обеспечить устойчивое развитие Glimpse.

«К сожалению, спустя 10 недель, когда я начал планировать свое возвращение, работа над проектом практически прекратилась, и у меня не было ни времени, ни энергии, чтобы воскресить его в одиночку», – говорится в сообщении на сайте Glimpse от имени Бобби Мосса.

Палки в колеса от пандемии

Отсутствие лидера не единственная причина, по которой проект Glimpse фактически «умер». Свой вклад в его уничтожение внесла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в заявлении разработчиков. Вызванный пандемией экономический спад сильно ударил по кошелькам добровольцев – участников проекта, которые больше не смогли уделять свое свободное время проекту, а были вынуждены посвить его поиску дополнительного заработка.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Бизнес

К началу второй половины 2020 г. непосредственно над форком, по словам Мосса, работали лишь он и пара волонтеров со стороны. Еще несколько участников проекта никак не могли начать давно запланированную переработку пользовательского интерфейса редактора.

Тем не менее, подчеркивает британец, проблема была не в недостатке финансирования или пользователей – проект демонстрировал рост по обоим показателям. Основная проблема заключалась в невозможности найти людей, который взяли бы на себя функции, не связанные с написанием программного кода. Проект остро нуждался в модераторах каналов связи (например, чатов Discord), специалистах по социальным сетям и взаимодействию с «материнским» проектом GIMP, поддержке работы серверов проекта, тестированию и документированию релизов и т.п. Проект продолжал расти и требовал масштабирования ресурсов для поддержания его жизнеспособности. Обеспечить это отошедший от дел Мосс и его команда оказались неспособны.

Glimpse, GIMP и политкорректность

Glimpse является одним из множества форков (ответвлений) графического редактора GIMP, созданным в 2019 г. разработчиками, которые были недовольны оригинальным названием программы. Словом “Gimp” в англоязычном мире могут обозначать человека с ограниченными возможностями, оно имеет выраженный негативный оттенок. Кроме того, данный термин используется для обозначения одной из ролей в субкультуре BDSM. Помимо переименования и полного ребрендинга, в рамках проекта Glimpse также был несколько переработан интерфейс редактора – по мнению разработчиков, он более опрятный и понятный по сравнению с GUI GIMP.

Windows-версия графического редактора Glimpse 0.2.0

GIMP (GNU Image Manipulation Program, «программа для обработки изображений») – кроссплатформенный свободно распространяемый растровый графический редактор с открытым исходным кодом, которые развивается сообществом с 1995 г. Сегодня GIMP способен использовать данные в различных форматах популярного редактора Photoshop и нередко воспринимается участниками сообщества СПО в качестве альтернативы продукту компании Adobe.