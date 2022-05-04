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Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко

Глобальный поставщик ИТ-решений и услуг Softline продолжает реализацию проектов по оснащению технопарков педагогических вузов. На этот раз мультивендорное учебно-лабораторное оборудование было поставлено в технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко (ГГПИ им. Короленко). В результате была создана современная образовательная практико-ориентированная среда для обучения будущих педагогов и проведения оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического образования. А для преподавателей и методистов вуза компания Softline организовала обучение по работе с новыми устройствами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Технопарки универсальных педагогических компетенций создаются в рамках проекта «Учитель будущего поколения России» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Во всех 33 педагогических вузах страны уже функционируют технопарки, семь из них оснастила оборудованием и специализированными учебными наборами команда Softline. Таким образом, педвузы станут площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования и будут ориентированы на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

В технопарк универсальных педагогических компетенций ГГПИ им. Короленко компания Softline поставила устройства и учебные наборы различных производителей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения. Среди них – оборудование для цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, генетике, а также для проектной деятельности в обучении математике, информатике, программированию, робототехнике, прототипированию. В комплект поставки в рамках данного проекта вошли: лабораторный набор по генетике; учебные наборы для проведения экспериментов в области аналитической химии и фундаментальной физики; профессиональные оптические приборы; комплекты и наборы для проведения экспериментов по лучевой диагностике и визуализации и другие устройства для рентгенографии; конструктор для создания манипуляционных роботехнических устройств; учебный набор для практикумов по альтернативной энергетике; презентационное оборудование; образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике; устройства для разработки виртуальной и дополненной реальности; учебно-демонстрационный комплекс для изучения физиологии человека, инженерно-биологических систем, а также комплекс человеко-машинного взаимодействия; образовательный набор для изучения основ электроники и схемотехники, вычислительной техники и разработки программируемых моделей инженерных систем; образовательный набор для изучения основ микропроцессорной техники и систем реального времени, а также другие наборы и устройства для соревновательной робототехники.

«Мы рады, что причастны к созданию инновационных образовательных площадок – технопарков универсальных педагогических компетенций на базе отечественных педвузов. С помощью высокотехнологичного оборудования, поставленного нашей командой в технопарк ГГПИ им. Короленко, будущие педагоги уже выполняют междисциплинарные и метапредметные проекты, подготавливают выпускные квалификационные работы, проводят исследования. Обучаясь в технопарках, студенты получат междисциплинарные знания, универсальный набор компетенций для последующей работы и проведения проектной деятельности, причем эти компетенции не ограничены исключительно естественно-научным профилем и информатикой. А для того, чтобы работа на новых устройствах проходила комфортно и легко, мы организовали обучение для педагогов и методистов вуза с привлечением специалистов вендоров», – сказал Александр Гуркин, руководитель направления отдела образовательных проектов в компании Softline.

«С помощью Softline в нашем технопарке были оборудованы лаборатория междисциплинарной практической подготовки, лаборатории по физиологии и инженерно-биологическим системам, универсальный педагогический ИТ-кластер, включающий профили «робототехника», «VR-оборудование» и т.д. Поставленные провайдером устройства используются и в зонах для практической и проектной деятельности. Теперь у каждого студента, независимо от того, какой образовательный профиль он выбрал в нашем институте, появилась уникальная возможность обучаться на новом современном оборудовании и развивать универсальные педагогические компетенции в тех разнообразных направлениях, которые предлагает технопарк», – отметила Янина Чиговская-Назарова, ректор Глазовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко

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Цифровизация

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Softline – глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.

В 2020 финансовом году оборот Softline достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.

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