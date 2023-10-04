Два часа вместо пяти дней: блокчейн-разработка СПбГУ ускорит морскую логистику

Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» совместно со специалистами компании «МАС-внештранс» разработали платформу электронного коносамента для морского экспорта. Разработка позволит участникам внешнеэкономической деятельности сэкономить миллионы долларов в год за счет моментального обмена товарно-распорядительной документацией. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Коносамент — это транспортно-коммерческий документ, который содержит описание груза и подтверждает право собственности на него. Платформа для электронного коносамента «Е-внештранс» является цифровой блокчейн-платформой документооборота для морских перевозок, которая позволяет ускорить обмен информацией о грузе и значительно уменьшить задержки и перебои в его транспортировке.

Директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков рассказал, что в большинстве морских портов коносаменты до сих пор выпускаются только в бумажном виде. Доставка такого коносамента от одного участника экспорта к другому может занимать до пяти суток, в связи с этим суда простаивают и снижается эффективность торговли. Для крупных экспортеров и портов такой простой обходится в десятки миллионов долларов в год.

«При создании платформы нашей задачей было автоматизировать очень сложный процесс, который включает сверку информации, выпуск электронной версии документов, электронную подпись, направление данных нужным адресатам и многое другое. Новая разработка позволит участникам экспорта отслеживать процесс передачи грузов. При этом информация о возможных утерях или подделке информации будет видна всем сторонам, так как данные о грузе фиксируются и вносятся в систему на каждом этапе его передачи. Таким образом, риски физического уничтожения груза, хакерских атак и подмены значительно сокращаются», — отметил Дмитрий Шишмаков.

Применение электронного коносамента позволит сократить время оборота грузовых документов в среднем с четырех-пяти суток до одного-трех часов, что приведет к уменьшению расходов национальных экспортеров, ускорению банковских экспортно-импортных операций, увеличению оборота морских судов и росту эффективности использования портовой инфраструктуры.

«До появления блокчейн-технологий организация электронного документооборота в сфере морских перевозок была возможна только при условии использования внешнего централизованного реестра. Подобные централизованные системы по своей сути имеют значительные потенциальные риски в отношении надежности и доверия к международному торговому электронному документообороту. Наше блокчейн-решение помогло создать доверительную среду, а также значительно сократить время передачи и обработки документов и сэкономить ресурсы. Также следует отметить, что достижение цели создания работающей в России модели электронного коносамента находится на стыке верных технологических решений, правовых решений национальной юрисдикции и правовых особенностей международной морской торговли. В настоящий момент платформа „Е-внештранс“ — это единственная система, позволяющая организовать выпуск электронных коносаментов в российской юрисдикции», — сказал директор ООО «МАС-внештранс» Андрей Массальский.

Все существующие сегодня иностранные системы электронного коносамента неприменимы в российском правовом поле, «Е-внештранс» является единственной платформой документооборота для морских перевозок на рынке России.

«Реализация в российской юрисдикции функции выпуска электронного коносамента и комплекта грузовых документов морской перевозки, а также обеспечение их дальнейшего трансграничного жизненного цикла соответствуют целям укрепления благоприятных для России правовых условий цифровой торговли на международных рынках. В настоящее время полная замена бумажного коносамента электронным с технологической точки зрения возможна. Однако необходимо принимать во внимание различный уровень готовности к его применению в разных государствах и деловых кругах — эти вопросы требуют дополнительной работы», — отметила эксперт компании «МАС-внештранс», старший научный сотрудник Института государства и права РАН Нина Соловяненко.

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Эксперт подчеркнула, что разработка отвечает положениям Гражданского кодекса РФ, Кодекса торгового мореплавания РФ, Федерального закона «Об электронной подписи», предусматривающего применение в частноправовых отношениях электронных документов, иных данных, подписанных электронной подписью. Дополнительным юридическим стимулом к применению электронного коносамента являются новейшие изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон «Об электронной подписи», которыми предусматривается возможность применения электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, в правоотношениях между участниками электронного взаимодействия на основании соглашения между такими участниками, а также присоединение России в июле 2023 г. к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам экспертов, использование электронного коносамента и электронного аккредитива дает значительное конкурентное преимущество не только участникам внешнеэкономической деятельности, но и обслуживающим их банкам, так как они предоставляют своим клиентам возможность получить плату за груз быстрее. Использование платформы «Е-внештранс» возможно уже в ближайшие месяцы. Система готова к полноценному тестированию и будет распространяться в виде годовой лицензии.

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Центр технологий распределенных реестров СПбГУ — центр компетенций программы «Национальная технологическая инициатива» по развитию технологии и экосистемы блокчейн в России. Среди разработок центра — децентрализованная система межбанковских сообщений ДСМС, система документооборота «Элорис», система дистанционного голосования «Криптовече», система идентификации и мониторинга перемещения культурных ценностей «Эдемес» и другие продукты, созданные с применением технологий распределенных реестров.

ООО «МАС-внештранс» входит в состав консорциума Центра технологий распределенных реестров СПбГУ, который объединяет научные, технологические организации России, а также представителей власти и крупного бизнеса в целях организации эффективного взаимодействия для внедрения блокчейн-технологий в экономику России.