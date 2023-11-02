Московскую систему предоставления мест на ярмарках выходного дня с применением технологии блокчейна отметили премией CNews

Система приема заявок на участие в ярмарках выходного дня стала лауреатом премии CNews Awards 2023 в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года». Этот московский проект работает с применением технологии блокчейна. Церемония награждения состоялась в столице 1 ноября 2023 г. в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2023: информационные технологии завтра».

«Технология блокчейна уже несколько лет используется в цифровых проектах Москвы, и услуга по предоставлению мест на ярмарках выходного дня — один из таких удачных примеров. Подать заявку на участие в столичных ярмарках выходного дня можно только онлайн и только на портале mos.ru, а технология блокчейна помогает сделать этот процесс максимально прозрачным. Все заявки фиксируются и доступны для просмотра всем участникам с помощью специального веб-интерфейса в информационной системе «Технологическая платформа распределенных реестров». Система на основе блокчейна позволяет обеспечить прозрачность предоставления мест с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных, а также исключить фальсификации», — отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Услуга «Предоставление места на ярмарке выходного дня» на портале mos.ru оказывается фермерам и предпринимателям. С 2013 г. в Москве заявки на предоставление торгового места принимаются в электронном виде, а с июня 2018 г. при этом применяется технология блокчейна. За все время пользователи подали более 416 тыс. электронных заявок, из них с июня 2018 г. — свыше 130 тыс.

Места на ярмарках выходного дня распределяются бесплатно и в порядке очередности: их получают те, кто раньше подал заявление и прошел проверку данных. Использование при этом технологии блокчейна позволяет исключить споры и разногласия, а также обеспечить прозрачность процедуры. Все заявки записываются в блокчейн-сеть и доступны для просмотра любому желающему, а сама технология гарантирует неизменность заявок. Тех, кому не хватило мест, включают в лист ожидания. Если в течение торговой сессии появляются свободные точки, их предлагают следующим по списку заявителям.

Электронный формат услуги упрощает фермерам и предпринимателям доступ к торговым местам для продажи свежей и качественной продукции.

Подать заявку на участие в ярмарках выходного дня могут владельцы фермерских и личных подсобных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Сделать это можно незадолго до открытия площадок в период заявочной кампании, которая длится несколько дней. Следующая кампания планируется в марте следующего года.

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Для подачи заявки достаточно иметь стандартную учетную запись на mos.ru или зарегистрированный кабинет организации.

Все заявки и их статусы можно увидеть в специальном разделе на портале mos.ru. Здесь доступна информация о дате и точном времени подачи заявки, заявителях и смене статусов. Результаты кампании также можно узнать на порталах Департамента торговли и услуг Москвы и ГБУ «Московские ярмарки».

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