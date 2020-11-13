Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок»

Бренд Ecco в России консолидировал большинство своих инфраструктурных и бизнес-критичных сервисов в гибридном облаке «Крок». Комбинация публичных ресурсов и Colocation позволили добиться нужной гибкости, упростить администрирование ИТ и оптимизировать затраты на поддержку сервисов.

Компания Ecco на протяжении полугода последовательно переносила из локальной среды в инфраструктуру облака «Крок» критичные бизнес-приложения, в том числе: ERP-систему, финансовую систему на базе «1С», систему аналитической отчетности, почтовый и файловый сервисы, базы данных. В зависимости от архитектуры приложений и особенностей их работы для размещения выбирались публичное облако или серверное оборудование в дата-центре «Крок». Чтобы обеспечить стабильность работы сервисов и быструю репликацию данных, был организован прямой канал связи между двумя площадками.

Гибридная схема стала оптимальным вариантом для поддержки системного ландшафта с большим количеством унаследованных систем, а консолидация ресурсов позволила обеспечить требования штаб-квартиры в Бредебро и получить возможность быстро наращивать вычислительные ресурсы в пиковые периоды.

«Мы как часть глобального бизнеса Ecco должны, согласно внутренним стандартам, размещать критичные сервисы в аутсорсинговых ЦОД, эксплуатируемых профессиональным командами. При выборе поставщика услуги мы ориентировались на известность провайдера на рынке, технические характеристики дата-центров, международные сертификаты, подтверждающие непрерывность и безопасность их операций, а также клиентоориентированность. За все время работы с облаком «Крок» мы ни разу не усомнились в своем выборе», — сказал Дмитрий Бацюро, ИТ-директор Ecco в России.

Несмотря на то, что в публичном облаке не размещены сервисы, для которых характерна контрастная динамика потребления ресурсов (такие как e-commerce-сайты), одним из требований клиента стала высокая масштабируемость инфраструктуры и прозрачность управления ресурсами. Эти характеристики облака «Крок» оказались востребованы во время пандемии, когда ритейлер перевел весь штат на удаленную работу, столкнувшись с нехваткой мощностей собственных серверов для дистанционного доступа. По мере возвращения персонала в офлайн, виртуальные машины «гасились» и запускались снова при активации повторного режима самоизоляции.

«Прагматичный принцип работы с аутсорсинговыми ресурсами Ecco можно ставить в пример. Компания строит гибридные инфраструктуры, кастомизированно выбирая ту или иную модель работы с данными. Благодаря этому удается добиться высокой производительности размещенных сервисов, стабильности их работы и эффективной утилизации ресурсов в ЦОД. А комплексный подход к размещению приложений позволяет клиенту не беспокоиться о поддержке и модернизации инфраструктуры», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок Облачные сервисы».