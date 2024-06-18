Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision

Специалисты Itglobal.com выполнили проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для компании Ovision. Итоговый проект состоит из двух контуров: выделенное оборудование в ЦОДе, контролируемое Ovision, для хранения и обработки данных в соответствии с законодательством, а также инфраструктура для первичного сбора и обработки данных клиентов Ovision в облаке с обслуживанием специалистами Itglobal.com.

Ovision занимается производством оборудования и программного обеспечения для систем контроля доступа на территорию. Это накладывает на компанию ряд особенных требований к безопасности и надёжности своей инфраструктуры, ожидаемые как клиентами, так и регулирующими органами.

«Мы в Ovision занимаемся полным циклом разработки, предоставляя готовую экосистему как софта, так и оборудования, для биометрического распознавания лиц. Будь то системы контроля доступа для метрополитена, заводов и бизнес-центров либо бесконтактной оплаты по лицу», — сказал Олег Новиков, технический директор компании Ovision

Гибридный проект на основе облака Itglobal.com и инфраструктуры Ovision обладает аттестацией в соответствии с 152-ФЗ и 572-ФЗ. На момент реализация проекта Itglobal.com были одними из первых, кто предоставлял облачную инфраструктуру в соответствии с 572-ФЗ.

Специалисты Ovision разработали архитектуру первичного контура и закупили оборудование, согласовав это с регулятором. После чего совместно с Itglobal.com началась работа по введению в эксплуатацию систем и запуску обоих контуров гибридной системы.

«Так как бизнес Ovision завязан на работе с биометрией, как только 572-ФЗ вступил в силу, мы озаботились получением аккредитации. Самостоятельно получить её для всей инфраструктуры было бы просто невозможно, требовалось облако. Itglobal.com предоставили для нас не только облако, но и гибко учли все наши потребности», — отметил Олег Новиков, технический директор компании Ovision.

Закон 572-ФЗ устанавливает правила использования биометрических данных, обязывая компании передавать их в государственную систему и удалять из собственных баз. Компании, желающие использовать биометрию, обязаны пройти аккредитацию. Закон нацелен на защиту от мошенничества и позволяет гражданам контролировать свои данные через «Госуслуги».

«Мы гордимся тем, что совместно с Ovision были одними из первых в России, кто прошел сертификацию по 572-ФЗ. Созданное нами гибридное облако демонстрирует нашу способность сохранять гибкость и удобство работы даже для клиентов с самыми высокими требованиями к безопасности», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com.

Реализация проекта прошла в сжатые сроки, поскольку приближались зимние праздники и дата сертификации, согласованная с регулятором. Специалисты Itglobal.com внимательно контролировали каждый этап работ, как в защищённом контуре Ovision, так и в публичном облаке Itglobal.com. Использование гибридной модели работы позволило Ovision сократить расходы на самостоятельную покупку, настройку оборудования и ПО, а также сократить затраты на прохождение сертификации.