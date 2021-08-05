ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud

ВТБ совместно с облачным провайдером T1 Cloud в рамках цифровой трансформации банка реализовал проект по построению гибридной облачной инфраструктуры для сред разработки банка. Разработчики высоконагруженных приложений получили необходимую инфраструктуру и могут гибко масштабировать имеющиеся мощности для быстрого вывода новых цифровых банковских продуктов на рынок.

Эксперты ВТБ совместно со специалистами облачного провайдера T1 Cloud реализовали проект с учетом высоких требований к надежности и безопасности. При этом была сохранена гибкость и масштабируемость, присущая публичному облачному провайдеру.

ВТБ планирует развивать проект гибридного облака для удовлетворения своих потребностей в инфраструктуре тестовых и промышленных сред при поддержке T1 Cloud. Гибридное облако значительно ускоряет работу ИТ-инфраструктуры, в том числе благодаря тому, что банк использует широкий каталог IaaS-продуктов и услуг.

Помимо гибридного облака, T1 Cloud предоставляет для команд разработки банка публичное облако. Оно позволяет быстро подключать внешние команды к процессам разработки и оперативно пилотировать новые решения. Публичные регионы облака полностью соответствуют требованиям к критичности сред разработки банка. В публичном облаке применяется принцип гибкого подхода: добавить или отказаться от части инфраструктуры можно одномоментно по требованию заказчика.

«Для нас было важно сохранить операционную эффективность и сосредоточиться на быстром и безопасном запуске продуктов в гибридном облаке, а не тратить ресурсы на решение вопросов, связанных с арендой ЦОДов, покупкой оборудования и увеличением служб эксплуатации, – сообщил Дмитрий Сендюрев, управляющий директор департамента развития инфраструктуры – вице-президент ВТБ. – Перевод части своих сред в публичное облако и аренда вычислительных мощностей у тех, для кого это является профильной специализацией, – это общемировой тренд, поскольку облачные технологии – это, в первую очередь, повышение эффективности затрат на инфраструктуру компаний. Особенность поставщика T1 Cloud – это возможность реализовывать сложные интеграционные проекты для бизнеса любого масштаба. Выбор в пользу Т1 Cloud был сделан также потому, что инфраструктура провайдера соответствует требованиям банка и других регуляторов по защите данных для сред разработки».

«Проект по предоставлению виртуальной ИТ-инфраструктуры для разработчиков ВТБ был успешно реализован в кратчайшие сроки: от момента принятия решения до запуска работы специалистов в облаке прошло меньше недели, − отметил Михаил Блинов, генеральный директор облачного провайдера Т1 Cloud. − Для нас было важно настроить инфраструктуру в соответствии с внутренними требованиями банка, обеспечить безопасный удаленный доступ и одновременно защитить системы заказчика от вредоносных вмешательств и хакерских атак. Это облачное решение подойдет для всех финансовых организаций, значительно сократит издержки и упростит внутренние бизнес-процессы».