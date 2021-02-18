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Mango Office заработает в гибридном облаке

Интеграция Бизнес-приложения Облака

Профессиональные коммуникационные инструменты Mango Office станут доступны для внедрения в рамках гибридной облачной модели.

Компании смогут использовать коммуникационный инвентарь Mango Office, потребляя соответствующие сервисы из публичного облака провайдера, но конфиденциальные данные будут размещаться на стороне заказчика — в его собственном защищенном контуре.

«Организации с наиболее высокими требованиями к безопасности данных (государственный сектор, финансовые и страховые компании, медицина и многие другие сферы) получат возможность выстроить или модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру с помощью передовых разработок «Манго телеком» в соответствии с принятыми у себя стандартами защиты информации», — сказала менеджер по продуктовому маркетингу Mango Office Елизавета Жукова.

Комплексную безопасность решение «Манго телеком» обеспечивает по трем направлениям: для хранения данных, для разграничения между инфраструктурой сервис-провайдера и инфраструктурой заказчика, для коммутации сигнального и голосового трафика.

Записи телефонных переговоров, текстовые сообщения и передаваемые файлы находятся на серверах заказчика с требуемыми настройками безопасности. При этом пользователи без ограничений оперируют такими инструментами Mango Office как статистика звонков, бизнес-аналитика, распознавание речи и другие. Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, защищаются современными протоколами шифрования.

Гибридное облако поддерживает работу с видеоконференциями и маркетинговой аналитикой Mango Office, позволяет произвести интеграцию коммуникационных инструментов с любыми прикладными информационными системами, развернутыми на предприятии — CRM, ERP, BPM и им подобными.

В «Манго телеком» рассказали, что в тестовом режиме гибридное облако запущено для нескольких крупных заказчиков. Коммерческая эксплуатация и открытие заказов запланированы на II квартал 2021 г.

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