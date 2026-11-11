«Базис» представила BOSS — ИИ-платформу наблюдаемости ИТ- и бизнес-систем

Компания «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, представила BOSS (Basis Observability System Suite) — самостоятельную платформу наблюдаемости ИТ- и бизнес-систем с ИИ-функционалом. Решение объединяет мониторинг инфраструктуры, приложений и пользовательского опыта, помогает расследовать инциденты и оценивать их влияние на бизнес-операции. Встроенный ИИ-аналитик позволяет задавать вопросы о работе систем в чате на естественном языке.

По данным исследования iKS-Consulting «Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) 2026», с усложнением ИТ-среды формируется единый стек управления инфраструктурой, объединяющий виртуализацию, контейнеризацию и облачные платформы со сквозной наблюдаемостью, аналитикой и автоматизацией эксплуатации. Дополнительный импульс развитию наблюдаемости дает ИИ: языковые модели и агенты становятся ее новыми объектами и увеличивают объем телеметрии. По оценке аналитиков, объем сегмента отечественных коммерческих решений наблюдаемости в 2025 г. составил около 1,1 млрд руб. К 2031 г. прогнозируется рост более чем вдвое — до 2,6 млрд руб.

BOSS предназначен для организаций, в том числе финансового и государственного секторов, которым критично контролировать всю цепочку работы цифрового сервиса: от действия пользователя до приложений, баз данных и инфраструктуры. Так, например, при невозможности клиента оплатить заказ несмотря на штатную работу серверов, платформа свяжет показатели с конкретными операциями и определит, где возникла проблема, какие сервисы она затронула и что необходимо проверить для восстановления их работы.

Технологической основой BOSS стала платформа Proto Observability Platform. В сентябре 2026 г. «Базис» приобрела 70% компании-разработчика платформы. По оценке разработчиков, уже в первой версии BOSS реализовано 95% функциональности ключевых зарубежных решений соответствующего класса. Среди них: Dynatrace, Datadog и New Relic.

Ключевое преимущество Basis Observability System Suite — сочетание ИИ-расследования инцидентов, диалоговой работы с данными и аналитики бизнес-систем и операций. ИТ-команды могут быстрее разбираться в причинах сбоев, а руководители — видеть, как эти сбои отражаются на работе бизнеса. Платформу можно внедрить как самостоятельный продукт в существующую инфраструктуру заказчика. Для компаний, использующих другие решения «Базиса», дополнительным преимуществом станет нативная интеграция с экосистемой вендора.

BOSS сопоставляет метрики, журналы событий и трассировки — данные о прохождении запросов через компоненты системы. Автоматически формируемая ресурсно-сервисная модель показывает связи между приложениями и инфраструктурой. На основе этой информации ИИ помогает выявить вероятную причину инцидента, восстановить цепочку сбоя и предложить рекомендации по его устранению. Алгоритмы машинного обучения выявляют аномалии с учетом сезонности и объединяют связанные оповещения в инциденты. По оценке разработчиков, это может сократить время расследования с дней до минут.

Во встроенном чате специалист может на естественном языке уточнить, какие сервисы затронуты сбоем или почему увеличилось время ответа приложения. Для ИИ-функций можно подключить языковую модель с OpenAI-совместимым интерфейсом, в том числе развернутую у заказчика.

Сокращение простоев и связанных с ними потерь — одна из основных задач наблюдаемости. По данным международного исследования New Relic 2024 Observability Forecast, у компаний со сквозной наблюдаемостью суммарное время простоев за год было в среднем на 79% меньше, а стоимость часа простоя — на 48% ниже, чем у компаний без нее.

Basis Observability System Suite оценивает состояние ИТ на уровне бизнес-единиц, связывая технические показатели с бизнес-системами, процессами и операциями, помогая определить, какие из них затронул сбой. Анализ пользовательских сессий и карт пути помогает определить, где возникают затруднения и какие действия не удается завершить. Платформа контролирует целевые показатели качества сервиса и допустимый объем сбоев.

«Мы хотим, чтобы наблюдаемость стала естественной частью работы с продуктами “Базиса”. По мере усложнения ИТ-инфраструктуры будет расти потребность в сквозной диагностике с использованием ИИ. Поэтому такие инструменты должны учитывать особенности нашей экосистемы и развиваться вместе с ней. Мы рассматриваем наблюдаемость как одно из направлений дальнейшего роста “Базиса” и рассчитываем занять в этом сегменте одну из ведущих позиций. Дальнейшая работа над продуктом будет направлена на совершенствование ИИ-диагностики и более глубокую интеграцию с нашими решениями», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«BOSS мы создавали вместе с командой “Базиса”, объединив наши технологии анализа операционных данных и расследования инцидентов с инфраструктурной экспертизой вендора. Уже в первой версии платформа автоматически строит модель связей между приложениями и инфраструктурой, сопоставляет метрики и использует ИИ для диагностики сбоев. Нативная интеграция с продуктами “Базиса” позволяет учитывать состояние систем и взаимосвязи при расследовании инцидентов. Далее мы рассчитываем расширить применение наших технологий», — сказал Денис Безкоровайный, генеральный директор Proto.