Ученые Пермского Политеха разработали технологию 3D печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов

Сужение или полное перекрытие просвета тромбом или атеросклеротической бляшкой приводит к ишемическому инсульту. Данная патология – одна из основных причин смерти в мире. Восстановить поступление крови помогает стентирование сосудов, когда в суженные места в артериях для расширения просвета устанавливают стент – полую гибкую сетчатую конструкцию. В основном такие импланты изготавливают из металлов, но они имеет ряд ограничений, поэтому в настоящее время активно изучается возможность применения стентов из полимерных материалов. Ученые Пермского Политеха разрабатывают отечественную технологию проектирования и 3D печати персонализированных коронарных стентов из биосовместимых полимеров. Исследования будут способствовать укреплению технологического суверенитета России. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха.

Исследовательская группа стала одним из победителей конкурса «Студенческий стартап», проводимого Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В лаборатории биожидкостей Пермского Политеха разрабатывают технологию проектирования, расчета и изготовления персонализированных коронарных стентов из поли-л-молочной кислоты – биодеградируемого полимера. Он может разлагаться до нетоксичных продуктов, которые естественным образом выводятся из организма.

Технология включает в себя исследования механических свойств образцов и стентов из биоразлагаемого полимера, 3-D печать различных конфигураций протеза и математическое моделирование их поведения в сосуде человека для подбора рациональной конструкции для каждого конкретного клинического случая.

«Одно из направлений использования биоразлагаемых стентов – сердечно-сосудистая хирургия детей с пороками сердца, когда существует необходимость в краткосрочном или среднесрочном стентировании без последующего хирургического извлечения. Кроме того, применение металлических стентов имеет ряд ограничений, которые можно преодолеть с помощью использования биодеградируемых конструкций», – сказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ Алексей Кучумов.

«Подбор режимов печати – очень важный этап при изготовлении сетчатых конструкций из полимеров, который существенно влияет на механические свойства стентов. В частности, на радиальную жесткость протеза – одного из важнейших для выбора рациональной конструкции параметра. Для исследования радиальной жесткости стентов из поли-ла-молочной кислоты, изготовленных методом трехмерной печати, мы провели серию механических испытаний на 4-точечный изгиб», – сказала магистрант кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Дарья Спорышева.

Разработанная учеными ПНИПУ отечественная технология проектирования, моделирования и 3D печати персонализированных коронарных стентов из биоразлагаемых полимеров позволит подбирать и изготавливать более рациональные конструкции для разных клинических случаев.