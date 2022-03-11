LG представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор Cinebeam HU710PW 4K UHD

LG Electronics (LG) представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор LG Cinebeam HU710PW 4K UHD, сочетающий в себе преимущества лазерной и светодиодной технологии.

Благодаря новому гибридному источнику света LG проектор LG HU710PW использует светодиодный источник света, поддерживаемый лазерной технологией, для получения яркости 2000 ANSI люменов. Таким образом, пользователю доступен просмотр контента с повышенной яркостью и точной цветопередачей.

Проектор LG HU710PW с 8,3 Мп разрешения 4K UHD и гибридной технологией обеспечивает точную передачу деталей на экране с диагональю до 300 дюймов. С коэффициентом контрастности 2M:1 он может передать глубину темных и ярких сцен. Точность цветопередачи в условиях помещения достигается благодаря широкому цветовому охвату 94% DCI-P3.

Режим диафрагмы позволяет проектору эффективно отображать контент как в ярком, так и в тёмном помещении. В зависимости от условий освещённости помещения для просмотра, вы можете изменить режим диафрагмы.

LG HU710PW

Новинка поддерживает режим Filmmaker, который отключает сглаживание движения и другие настройки обработки видео, чтобы точно передавать намерение создателя.

Среди преимуществ нового проектора простая и гибкая установка: так, благодаря функции сдвига линзы (по горизонтали ±24%, по вертикали ±60%) и зуму x1,6 можно установить проектор практически в любом месте и настроить проекцию точно по размеру и местоположению. А при помощи новой функции корректировки проекции по 4/9/15 точкам, поддерживающей не только 4-угольную, но и 9 и 15-точечную коррекцию, можно скорректировать трапецию проекции и более точно настроить отображение на экране.

Новинка также поддерживает форматы HDR, беспроводное соединение с акустическими системами по Bluetooth а также беспроводные подключения Screen Share и Airplay2. Впервые в линейке Cinebeam поддерживается функция управления голосом LG Thinq через микрофон в пульте Magic с интеллектуальной подсветкой.

Смарт-проектор работает под управлением новейшей версии WebOS 6.0, позволяющей получить доступ к разнообразному онлайн-контенту через встроенные стриминговые сервисы.