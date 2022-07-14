Wildberries открыл новые логистические центры в Вологодской и Липецкой областях

Новые логистические объекты Wildberries заработали в Вологодской и Липецкой областях, в них проводится приемка поставок от представителей местного бизнеса, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства на маркетплейсе и поддержать предпринимателей региона. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Появление новых логоцентров также ускорит доставку заказов покупателям в Центральной России и Северо-Западном округах и позволит создать новые рабочие места в регионах, что особенно актуально для небольших населенных пунктов.

«Сейчас на Wildberries свою продукцию реализуют свыше 3000 предпринимателей из Вологодской и около 2600 – из Липецкой областей, почти в три раза больше, чем годом ранее, а их продажи в первом полугодии увеличились на 246% и 151% год к году до 1,6 и 1,5 млрд руб. соответственно. Мы продолжаем расширять сотрудничество с представителями регионального бизнеса и запускаем новые пункты приемки поставок, чтобы предприниматели могли повысить свой доход за счет оптимизации расходов на транспортировку товаров и расширить ассортимент отечественной продукции на маркетплейсе», – сказали представители Wildberries.

Логоцентр Wildberries в Вологодской области площадью в 2,7 тыс. кв. м. открылся по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, д. 30, а в Липецкой — по адресу: д. Кулешовка, ул. Орловская, зд. 25А, его площадь составила около 2,2 тыс. кв. м. Режим работы обоих новых объектов: круглосуточно и без выходных.

Wildberries продолжает развитие складской инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с предпринимателями. В 2022 г. новые объекты уже заработали в 14 регионах страны: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Томской областях, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и Чувашии.

Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений Импортозамещение

***

Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 113 млн пользователей (MAU).