Система МТС будет мониторить показатели артериального давления пациентов вологодских поликлиник

МТС и Департамент здравоохранения Вологодской области, объявили о пилотном запуске системы дистанционного мониторинга артериального давления «МТС 120/80» в медучреждениях региона. Первыми к системе подключились врачи и пациенты Вологодской городской поликлиники №1 и Вологодской городской поликлиники №3.

Использование системы «МТС 120/80» поможет повысить эффективность самостоятельного контроля артериального давления со стороны пациентов и улучшить прогноз при артериальной гипертонии, сопровождающей сердечно-сосудистые заболевания. Осложнения данного вида заболеваний остаются самой распространенной причиной смерти населения в России.

С помощью системы дистанционного мониторинга уже в апреле 2021 года планируется проводить наблюдение за показателями артериального давления у больных артериальной гипертоний и другими болезнями сердца и сосудов в поликлиниках Вологды.

Врачи получили доступ к виртуальному кабинету, где могут удалённо наблюдать за показателями давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в бесплатное мобильное приложение «МТС 120/80». В личном кабинете медики могут видеть события, которые требуют внимания: превышение современных норм артериальной гипертензии , колебания веса, температура выше 37, аритмия, отметка о плохом самочувствии. Пациенты могут присоединяется к программе на приёме у лечащего врача.

«К сожалению, от болезней системы кровообращения, куда входят инфаркт миокарда и инсульт, умирают около 8 000 жителей Вологодской области ежегодно. В то же время, постоянный контроль за собственным здоровьем позволяет вовремя заметить ухудшения и принять необходимые меры. Благодаря запуску в регионе системы дистанционного мониторинга артериального давления пациенты не только смогут самостоятельно контролировать свое состояние, но и будут находится под постоянным контролем лечащего врача. За счет этого, мы надеемся снизить число госпитализаций из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и сократить число вызовов скорой помощи в регионе», ― отметил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

«“Не навреди и предупреди”, пожалуй, так можно изменить формулировку знаменитого врачебного принципа с учётом требований, которые предъявляет современная жизнь к медицине. Предотвратить, а не лечить осложнение дешевле для системы здравоохранения и во всех смыслах лучше для пациента. Мы в МТС создаем инструменты, которые помогают упрощать процесс профилактики для людей, и, конечно, для российских медицинских учреждений. И мы очень рады, что Департамент здравоохранения Вологодской области поддерживает внедрение современных технологий в работу поликлиник региона и способствует тому, чтобы сделать их доступными максимальному числу пациентов», – прокомментировала руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.