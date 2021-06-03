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Правительство Вологодской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для формирования эффективной системы государственного управления.

«Цифровизация государственного управления, экономики и социальной сферы один из важнейших приоритетов развития Вологодской области. Мы нацелены на централизацию, стандартизацию и унификацию процессов оказания услуг населению в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, внедрение современных систем управления бизнес-процессами и поддержки принятия решений. Сотрудничество в рамках подписанного соглашения позволит задействовать передовые технологии и методики «1С» для решения стоящих перед Правительством области задач», – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«У фирмы «1С» есть опыт успешной реализации облачных систем регионального масштаба, обеспечивающих эффективную работу десятков тысяч пользователей. Практика показывает, что создание объединенных региональных информационных систем в различных направлениях управления регионом, их интеграция с государственными информационными системами позволяют резко увеличить управленческую эффективность органов власти, обеспечить прозрачность их деятельности и доступность услуг населению, в том числе на едином портале государственных услуг. Руководство региона имеет актуальную и достоверную информацию для принятия решений», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Дмитрий Степанов

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