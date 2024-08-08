Вологодский колледж связи и информационных технологий оснастили комплексом симуляции квантового распределения ключей

Компания «Инфотекс» поставила в АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» программно-аппаратный комплекс симуляции квантового распределения ключей (КРК) ViPNet QKDSim. Студенты колледжа смогут на практике изучать новейшие технологии в области защиты информации на оборудовании, произведенном российским вендором.

Симулятор наглядно демонстрирует принципы КРК, основанного на генерации и детектировании (считывании) оптических информационных состояний и позволяет на практике изучить классические и квантовые приемы передачи информации, а также рассмотреть влияние чувствительности и шумов детектора на квантовое распределение ключей (устойчивость системы).

«Инфотекс» разрабатывает и производит квантово-криптографические системы, которые уже сейчас эксплуатируются на инфраструктуре крупных российских компаний. Мы уделяем большое внимание работе с образовательными учреждениями высшего и среднего специального образования, так как именно нынешние студенты составят основной кадровый ресурс в отрасли квантовых коммуникаций в ближайшее время. Разработка практических инструментов для получения обучающимися навыков работы с квантовыми технологиями – вклад в будущее отрасли. Вологодский колледж связи не первый год является нашим партнером, в колледже уже есть учебно-методические комплексы по продуктам для защиты информации ViPNet. С появлением ViPNet QKDSim учебные материалы вышли на новый уровень», – отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс».

Симулятор позволит студентам ознакомиться с работой трех квантовых протоколов – протоколом BB84, протоколом ГОКС и протоколом B92, и разобраться в разнице режимов передачи информационных состояний (классический, однофотонный и квазиоднофотонный).

«Получение ViPNet QKDSim – значимый шаг для дальнейшего развития нашего колледжа. Мы гордимся тем, что стали первым образовательным учреждением в России, оснащенным таким инновационным симулятором. Это оборудование будет использоваться для обучения по специальностям "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" и "Инфокоммуникационные сети и системы связи". Студенты смогут на практике изучать квантовое распределение ключей, что позволит им сформировать навыки по защите информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием самых современных средств криптографической защиты. Применение передовых технологий в учебном процессе не только повышает качество образования, но и позволяет готовить специалистов, способных решать сложные задачи в области защиты информации», – отметил Павел Трошкин, руководитель Центра информатизации Вологодского колледжа связи и информационных технологий.