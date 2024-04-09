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«Московская техническая школа» подготовила свыше 200 специалистов в области искусственного интеллекта

Более 200 столичных промышленников получили необходимые знания и навыки в сфере искусственного интеллекта благодаря проекту «Московская техническая школа». Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Дарья Степанова.

«Направление «Искусственный интеллект в промышленности» мы открыли в 2022 г. для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий. С того момента в «Московской технической школе» прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках. Сегодня сотрудникам столичных заводов доступно около 40 курсов по этому направлению», – отметила Дарья Степанова.

«Московская техническая школа» развивает направление совместно с 13 партнерами. Среди них МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова и др.

«Университет подготовил пять программ по искусственному интеллекту для сотрудников предприятий столицы. Активное взаимодействие РЭУ им. Г.В. Плеханова с «Московской технической школой» позволило актуализировать образовательные программы с учетом профессиональных компетенций, связанных с искусственным интеллектом, необходимых для работников отдельных отраслей промышленности, а также требований практико-ориентированности высшего образования», – отметила проректор университета Ксения Екимова.

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Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило специальный проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня в «МТШ» для сотрудников предприятий разработано более 140 программ повышения квалификации. Открыто восемь общих направлений, а также четыре специальных. Помимо учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

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