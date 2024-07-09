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Sitronics Group стала индустриальным партнером «Московской технической школы» для подготовки кадров в сфере промышленности по направлению «Информационная безопасность»

Sitronics Group подписала соглашение о сотрудничестве с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы, став одним из партнеров нового направления «Московской технической школы» по подготовке специалистов в сфере информационной безопасности.

В разработке направления участвуют представители ведущих вузов и компаний Москвы — около 20 организаций. Среди них Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС, а также Sitronics Group и другие предприятия.

Соглашение подписано в целях развития кадрового потенциала, а также создания новых конкурентоспособных технологий, продуктов и их коммерциализации в рамках приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, а также интеграции ведущих научных и образовательных организаций с промышленными предприятиями на территории города Москвы.

Партнеры соглашения объединяют свои усилия для совершенствования кадрового потенциала промышленности Москвы с учетом потребностей предприятий по направлению «Информационная безопасность». Сегодня деятельность производственных предприятий тесно связана с цифровизацией, автоматизацией и информационными платформами, что требует обеспечения защиты данных.

«Сейчас тема информационной безопасности находится на острие. Коллаборация вузов, обладающих фундаментальными, теоретическими знаниями и бизнеса, работающего с реальными, практическими кейсами, может обеспечить качественную подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также развитие инноваций в сфере информационной безопасности», — сказала вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Sitronics Group Маргарита Лощинкина.

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Кроме того, сотрудничество партнеров в рамках соглашения направлено на популяризацию целевого обучения, содействие внедрению актуальных образовательных программ, современных методов и технологий обучения.

Как сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, с 2021 г. в «Московской технической школе» повысили квалификацию более 2,7 тыс. промышленников. Практические занятия проводят на производствах, в вузах и лабораториях.

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