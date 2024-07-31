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На фоне запрета электросамокатов в Санкт-Петербурге выросло число желающих запретить их и в Москве

Уже 7 из 10 москвичей считают, что следует запретить езду на электросамокатах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие 1,5 тыс. представителей экономически активного населения Москвы. Об этом CNews сообщили представители Superjob.ru.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с первого августа ввел запрет на передвижение на электросамокатах в центре Санкт-Петербурга. Эта новость повысила градус нетерпимости к средствам индивидуальной мобильности и среди жителей столицы. Сегодня уже 71% москвичей считает, что езду на электросамокатах следует запретить (42% против езды по всей столице, а 29% говорят, что запрет должен действовать только в центре), в начале июля за запрет СИМ выступал 61%.

Москвички более категоричны: сегодня 77% женщин — за то, чтобы запретить использование электросамокатов (44% — везде, 33% — в центре), тогда как среди мужчин таких 63% (39% — по всей Москве, 24% — в центре).

Старшее поколение (от 45 и старше) в два раза чаще, чем москвичи до 34 лет, считает, что запрет на электросамокаты должен действовать по всей Москве.

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Раздражают электросамокаты не только москвичей, но и жителей других городов России.

Место проведения опроса: Москва. Время проведения: 29—30 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет. Размер выборки: 1,5 тыс. респондентов

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