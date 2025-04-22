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Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора

Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора.

В новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории.

Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиаплатформ и в продюсировании контента, помогут «VK Видео» реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов.

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