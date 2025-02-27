Звезда отвечает: в «VK Видео» запускается новое юмористическое шоу «Ответы Mail»

Грозный взгляд у рэперов — это какая-то встроенная функция? И какой любимый мем у Иосифа Пригожина? Это и не только волнует пользователей сервиса «Ответы Mail» ежесекундно. Ответить на трепетные вопросы и раскрыть все тайны личной жизни решили сами звезды. «Леди Mail» совместно с «Ответы Mail» представляют новое разговорное юмористическое шоу «Ответы Mail». Об этом CNews сообщили представители VK.

Участниками нового шоу станут звезды российской сцены, актеры, комики и блогеры. Они сами будут зачитывать смешные и каверзные вопросы пользователей сервиса «Ответы Mail» и честно на них отвечать. В первых выпусках примут участие продюсер Иосиф Пригожин, звезда женского стендапа Надя Джабраилова, рэпер Жак-Энтони и музыкант Doni. Зрители узнают, сыграл бы Иосиф Пригожин все роли Вина Дизеля, что скрывает натальная карта Нади Джабраиловой, кто сильнее – Doni или Джиган, а также о том, где на самом деле родился Жак Энтони.

Первый выпуск с Надей Джабраиловой уже доступен к просмотру на канале «Леди Mail» в «VK Видео» и на сайте проекта.